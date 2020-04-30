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Korona Virüs

Amerikan basınından gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD'den koronavirüs üretilen laboratuvara milyonlarca dolar destek

ABD basını, dünyada on binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün üretildiği Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne milyonlarca dolar maddi destekte bulunduğunu iddia etti.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 08:57:00 -
Amerikan basınından gündeme bomba gibi düşen iddia: ABD'den koronavirüs üretilen laboratuvara milyonlarca dolar destek

ABD basını, Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün, Çin'in Vuhan kentinde, yarasalar üzerinde koronavirüs araştırmaları yapan tartışmalı laboratuvara maddi kaynak sağladığını öne sürdü.

Koronavirüs üreten laboratuvara 7.4 milyon dolar kaynak

ABD basını, koronavirüsün laboratuvarda oluşturulduğu yönündeki teorilerin odağında bulunan Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'ne 7.4 milyon dolar kaynak aktarıldığını gündeme getirdi. Habere göre, ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nü yöneten Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Vuhan'daki enstitüye yapılan tüm fonları geçen hafta sonlandırdı.

Mektup basına sızdı

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görev yapan müdür yardımcısının basına sızan mektubunda, konu şu şekilde dile getiriliyor:

"Şu anda enstitü, mevcut sonuçların hedeflenen program ve enstitü öncelikleri ile uyum sağladığına inanmıyor"

“Virüs Vuhan’daki laboratuvarda üretildi”

ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki yetkililer arasında, virüsün yapay yolla oluşturulduğuna dair artan bir inanış var. Buna göre, Vuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün çıkış yeri olduğu düşünülüyor.

"Laboratuvarda üretildiğine dair kanıt yok"

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından Newsweek'e yapılan açıklamada, Vuhan'daki laboratuvara fon sağlanması yönündeki haberler şu şekilde savunuldu:

"Yeni ortaya çıkan insan virüslerinin çoğu vahşi yaşamdan geliyor ve bunlar, hem ABD'de hem de küresel düzeyde halk sağlığına ve biyolojik güvenliğe tehdit oluşturuyor. Bilimsel araştırmalar, virüsün laboratuvarda oluşturulduğuna dair kanıt olmadığını gösteriyor."

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Yorumlar

Ali

Adamlar üretmeyen iş gücüne faydası olmayan devletin üstüne yük olan çalışmayıp tüketen insaanları nasıl yok ederiz zihniyetinde oldukları için bunu yaptılar koca abd her alanda üstün abd bütün bilim adamlarının üstü olan abd virüse çare bulamayacak
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