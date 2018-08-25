Amerikan adaleti: Küçücük göçmen çocuklar tek başına mahkemeye çıkarılıyor

yeniakit.com.tr Amerikan göçmen mahkemelerinde küçücük çocukların tek başlarına yargılanmaya çıkarılıp kendi kendilerinin avukatı olmaya zorlanması, Amerikalı bazı kimselerin bile vicdanına dokundu ve yaşananlar kısa film ile insanlara aktarıldı.

“BURADAKİ SÜRECİ ANLIYOR MUSUN?”, “HAYIR”, “AVUKAT NEDİR BİLİYOR MUSUN”, “HAYIR”...

Adı “zulüm” kelimesiyle özdeşleşen Amerika’nın vicdanı sükut etmiş mahkemelerindeki uygulamanın teessür edici tavrı insanların tepkilerine yol açtı. Tek başına getirilen ve boyu mikrofona ulaşmayıp ayakları da sandalyeden sallanan, ülkenin dilini de bilmediği için küçücük kafasını kaplayan bir kulaklık verilen çocukların oluşturduğu görüntü, Amerika’yı yine dünyaya rezil eden bir tablo teşkil ediyor.

Bu mahkemelere yürümeye henüz başlamış çocukların bile çıkarıldığı kaydedilmektedir. Çocuklara hakimin ciddi bir surette, “Tüm buradaki prosedürleri anlıyor musun?”, “Avukat nedir biliyor musun?” gibi soruları yöneltmesi ve onların da başlarını sallayarak olumsuz cevap vermesi gibi yürek burkan sahnelerin oluşturduğu tuhaflık da fazlasıyla dikkat çekiyor.

Dikkat çekici diğer bir unsur ise, durumu kısa filmle anlatan çalışmada aktarıldığına göre, Amerikan mahkemelerinde her daim avukat ile temsilin gerçekleştirildiği halde bu göçmen mahkemelerinde çocukların avukatsız bırakılmaları vaziyetidir.

AVUKATSIZ ÇOCUKLARIN 10’DA 9’U SINIRDIŞI EDİLDİ

Çalışmada belirtildiğine göre avukatsız mahkemeye çıkarılan çocukların, 10’da 9’u ülkeden sınırdışı edilmiştir. Bir avukat tarafından temsil edildikleri vakit ise, göçmen mahkemeleri neredeyse çocukların yarısına Amerika’da kalma izni vermiştir.

2 AY 7 YAŞINDAKİ KIZI ANNESİNDEN ALIKOYMUŞLARDU: “BAŞKA YERE İLTİCA EDİN, BU İNSANLAR KALPSİZ!”

Guatemala’dan ayrılıp Miami’ye gelen bir ailenin karşılaştığı durum da, Amerika’nın çocuklara karşı bile katı ve vicdansız muamelesini -bir kez daha- gözleri önüne sermişti. Ailede önden giden anne ile oğul sınırdan geçmede sorun yaşamazken, bilahare girmeye çalışan baba ile kız tevkif edilmiş, kız tek başına 61 gün durmuştu. Bu sürede hastalanan kız, hemşire olan annesiyle hiç görüşememişti. 2 ay sonunda Temmuz 2018’in başında bir araya geldiklerinde göz yaşlarına boğulan annenin feryat hali ve “Eğer buraya iltica etmeyi düşünüyorsanız; gidin başka ülke bulun. Kanunlar burada haşin, insanlar da kalpsiz” sözleri akıllara kazınmıştı.