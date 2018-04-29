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Amerikalı yönetmenden sert tepki: ABD Ortadoğu'yu yıktı

Uluslararası Farj Film Festivali’ne katılmak üzere İran’a gelen yönetmen Oliver Stone, “Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu’yu yıktı” dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 00:11
Amerikalı yönetmenden sert tepki: ABD Ortadoğu'yu yıktı

İran'ın başkenti Tahran'da bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Uluslararası Farj Film Festivali katılmak için ilk kez İran'a gelen ABD'li yönetmen Oliver Stone İran medyasına röportaj verdi. Stone, "Washington, DEAŞ ve İsrail Ortadoğu'yu yıktı" ifadelerini kullandı.

5 kez Oscar Ödülü kazanmış yönetmen, "ABD, DEAŞ ve İsrail yan yana çalıştı ve Ortadoğu'yu yıktılar, Amerikalıların bir sonuca varacağını sanmıyorum ve bir sonraki planın trajik olacağını düşünüyorum" diyerek endişelerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 00:11
  1. DEAŞ
  2. İsrail
  3. ABD
  4. Oliver Stone

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