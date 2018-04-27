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Amerikalı yönetmenden ABD'ye sert eleştiri: Çirkin ve felaket getirici

Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve yazar Oliver Stone, Tahran’da katıldığı bir film festivalinde ABD'nin Ortadoğu politikasını sert bir dille eleştirdi. Stone, ABD'nin mevcut politikasını "çirkin ve felaket getirici" olarak nitelendirdi.

27 Nisan 2018 Cuma 15:50
Amerikalı yönetmenden ABD'ye sert eleştiri: Çirkin ve felaket getirici

Tahran'da gerçekleştirilen 36. Uluslararası Fajr Film Festivali'nde basına konuşan ödüllü yönetmen Oliver Stone, “Beyaz Saray ve onun başı olacak kişinin Orta Doğu'da milyonların hayatını mahvettiğini” dile getirdi.

"ABD, SURİYE'DE KAOS OLUŞTURDU"

PL English'in haberine göre Amerika liderlerinin Suriye'de kaos oluşturduklarını ifade eden Stone, her yere terörizm ihraç etmek için zemin oluşturduklarını ve insanların zorla ülkelerinden göç ettirilerek başka ülkelere sığınmak zorunda bırakıldıklarını ifade etti.

2001'den beri 'ikiz kuleler'e saldırı bahanesiyle bütün olaylarda ve 2003'te Irak işgalinin bir felaket olmasına rağmen aynı durumun sürdüğünü dile getirdi.

Stone, “…Amerikan başkanının kim olduğu farketmiyor, George W. Bush, Barack Obama veya Donald Trump, Amerika istediğini almak için bütün anlaşmaları bozar” diye ekledi.

Son cümlesiyle Trump'ın 'nükleer' anlaşmayı iptal etmeye çalışmasını işaret ettiği düşünüldü.

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 15:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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