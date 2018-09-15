Amerikalı yazar asıl meseleyi açıkladı: “İsrail’e karşı duruyor İslam’a yöneliyorsunuz”

yeniakit.com.tr Ömer E. Keçeci

ABD'nin Türkiye rahatsızlığı sürüyor. Amerikalı gazeteci Philip Terzian, yazısının hemen başında Amerika’nın nasıl bir Türkiye istediği ve sorunun ne olduğunu şu satırlarla ifade etti:

“Bir zamanlar Yakın Doğu denilen yerde Amerika’da çokça hayran olunan ve çoklukla Amerika’nın bölgedeki en değerli varlığı addedilen bir ülke vardı. Ülke kahir ekseriyetle Müslüman olmasına rağmen idaresi görünümünde kararlı biçimde sekülerdi ve derinden geleneksel kültürü modernize ediyordu: Mesela kadınlar eşsiz bir eşitlik keyfi sürüyordu ve yakındaki İsrail stratejik bir müttefikti...”

Böylece satırlardan açıkça anlaşılıyor ki Amerika için meselenin esası şudur: “İsrail’e bağımlılık ve onun menfaatlerine uyum göstermek, ancak Amerika’nın izin verdiği kadar kendi din ve inancını yaşamak ve toplumda görünebilir kılmak, İslam’a da kati surette ciddi bir yer vermemek." Aksi halde Amerika ile bozuşmak kaçınılmazdır.

ESKİ TÜRKİYE'NİN TÜRKLERE KARA LEKE BIRAKTIĞINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Terzian yazısının devamında, “Türkiye asla büyük bir ülke değildi” demekle kalmayıp, ancak isminde demokrasi olduğunu, bu ükede (zamanında) gücün darbe yapan ordu generalleri elinde bulunup “derin devlet” denilen kavramın icat eildiği bir yer olduğuna dikkat çekti. Terzian’ın satırları, dışarıdan bakanlarca eski Türkiye’nin üzerimize kara lekeler bırakmış bir yer olmakla karakterize edilebildiğini göstermesi açısından da dikkat çekti.

"ERDOĞAN, AMERİKA VE İSRAİL KARŞITI, DOLAYISIYLA HARCANABİLİR"

Başkan Erdoğan’ın “İslamcı” olduğuna vurgu yapan Terzian ayrıca “eşkıya gibi otokrat” olduğunu söylemek densizliğinde bulundu. Devamla Terzian, anti-Amerikancılığı ve antisemitistliği dolayısıyla onun “harcanabilir bir politikacı” olduğu hezeyanını savurdu.

Pentagocu kimliğiyle tanınan Michel Rubin’e atıf yapan Terzian, Türkiye’nin Amerika ve NATO’nun menfaatlerine düşman olup artık yolları ayrılması gerektiğini de tebarüz ettirdi.

Yazısının devamında ciddi densizlik ve saçmalıklara imza atan Terzian, Türkiye’nin DAEŞ’e destek verdiğini ve Amerika’nın terörle mücadelesini engellediğini söylemekten herhangi bir utanç duymadı. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs’ı “istila ettiğini” yazan Terzian, NATO’nun tarihsel olarak Türkiye’den gözlerini kaçırıp durduğunu artık durumu gözden geçirmeleri gerektiğini de kaydetti.

Trump’ın papaz Brunson konusundaki tavrını takdir eden Terzian, bu suretle Amerika’nın yanısıra Avrupa’nın da menfaatlerini müdafaa ettiğini öne sürdü. Yazıda Türkiye’nin “gönül alıcı, özür dileyici” tavırda değil aksine “kafa tutucu” tavırda olduğunu vurgulayan yazar, Erdoğan’ın son mitinglerinden birisinde “[Amerikalılara] bir Osmanlı tokadı vermeye hazır mısınız?” dediğini de nakletti.