Amerikalı Yahudi gençlere İsrail işgalini anlatan gezi

NEW YORK (AA) - Amerika merkezli liberal Yahudi lobi grubu J Street'in, İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgal ve politikalarını anlatmak için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik turlar düzenlemeye başladığı belirtildi.

Amerika'nın etkili gazetelerinden New York Times (NYT), J Street'in "İnsanımız Öğrensin" (Let our people know) sloganı ile Birthright İsrail adlı kuruluşun turlarına alternatif olarak düzenlediği geziye ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, İsrail ile bağlarını güçlendirmek için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik ülkeye her yıl onlarca bedava tatil ve gezi programı gerçekleştiren Birthright İsrail'e alternatif olarak, J Street'in gezisinde "İsrail'in işgali ve politikası altındaki Filistin'deki gerçek durumun da gösterilmesinin amaçlandığı" aktarıldı.

Birthright İsrail'in ABD'den binlerce Yahudi genci götürdüğü turlarda özellikle İsrail'in işgali altındaki toprakların ve uyguladığı politikaların görmezlikten gelindiğine dikkat çekilen haberde, J Street tarafından İsrail'e götürülen 28 Yahudi öğrencinin geçen hafta İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki izlenim ve tecrübelerine yer verildi.

- "İşgallerden haberi olmayan Amerikalı Yahudi bir nesil yetiştiriliyor"

Geziye katılan J Street öğrenci organizasyonundan 22 yaşındaki Shira Wolkenfeld, İsrail'e ilk defa gelen öğrencilerin işgal altındaki Filistinlilerin durumunu da anlamaları gerektiğini belirterek, "Bütün bunlardan (işgallerden) haberi olmayan Amerikalı Yahudi bir nesil yetiştiriliyor. Bu çok yanlış ve siyasi." ifadesini kullandı.

Kuzey Carolina Üniversitesinden geziye katılan 19 yaşındaki Liyah Foyeh, Batı Şeria'daki Filistinlerin ve Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerlerde gördüklerinin kahredici olduğunu belirterek, "Bunlar gerçekten çok üzücü. Bugünden sonra artık bunlara karşı çıkmalıyım. Ben Filistinlilere zulmetmesem bile bu sistemin bir parçasıyım." değerlendirmesinde bulundu.

New York Rochester'dan geziye katılan müzik bölümü öğrencisi Adam DeSchriver da işgal altındaki Batı Şeria gezisinin kendisi için zihin açıcı olduğuna dikkati çekerek, "Benim kalbimi acıtan, İsrail'deki Yahudi kültürü rönesansının bedelini başkaları ödüyor olması." şeklinde konuştu.

Geziye katılanlara rehberlik hizmeti veren İsrail insan hakları kuruluşu B'Tselem'dan Nasser Nawajah da öğrencilerin kendisine yönelttiği işgale karşı "Ne yapabiliriz?" sorusuna "Yerleşimcilere bağış yapan Amerikalıları ve bölgenizdeki Kongre üyelerini arayın, baskı yapın. Dürüst olmak gerekirse buradaki işgal sadece İsraillilere değil aynı zamanda Amerikalılara da ait." cevabını verdiğini aktardı.

- Siyonizmi sorgulamak

Haberde, işgal altındaki topraklara geziye katılan öğrencilerin, Filistinlilerin dramını ve Yahudi yerleşimcilerle yaşanan çatışmaları gördükten sonra Siyonizmi de sorgulamaya başladıkları vurgulandı.

İsrail hükümetinin yaptıklarından "iğrendiğini" belirten California Santa Cruz'dan 19 yaşındaki Jesse Steshenko, "Buraya ateşli bir siyonist olarak geldim. Tekrar bir Holokost ne zaman olur asla bilemezsiniz ancak buraya gelince, iki devletli çözümden ve siyonizmin takip etmeye değer bir şey olup olmadığından şüphelenmeye başladım." yorumunu yaptı.

Tufts Üniversitesinden Channah Powell da "Amerikalı Yahudi çocuklar, körlük hissetmeden bu gibi gezilere gelebilmeli." dedi.

J Street İsrail yetkilisi Yael Patir de öğrencilerin yorumlarının, gezinin amacına ulaştığını gösterdiğine vurgu yaparak, "Batı Şeria'daki gezilerinin onlar için çok zor olacağını biliyorduk ama işte tam da bunun için onları getirdik." diye konuştu.