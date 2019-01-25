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Amerikalı Müslüman siyasetçiden önemli çıkış: ABD'nin yaptığı darbedir!

ABD Temsilciler Meclisi'nin Müslüman üyesi İlhan Omar, ABD'nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanımasına tepki gösterd. Omar, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının) karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil." ifadesini kullandı.

25 Ocak 2019 Cuma 07:24
Amerikalı Müslüman siyasetçiden önemli çıkış: ABD'nin yaptığı darbedir!

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan OmarVenezuela'daki gelişmelere ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela'da aşırı  sağcı muhalifleri başa getirme çabası içinde olduğunu vurgulayarak bu adımın  Venezuela'daki şiddeti artıracağını ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını  belirtti.

Omar, "Venezuela’daki ABD destekli darbe, (Venezuela halkının)  karşılaştıkları korkunç sorunlara çözüm değil. Barışçıl diyalog için Meksika,  Uruguay ve Vatikan'ın çabalarını desteklemeliyiz." ifadesine yer verdi.

"ABD, Venezuela muhalefetini gaza getirmemeli"

Öte yandan, diğer bir Temsilciler Meclisi Üyesi olan Ro Khanna yaptığı  açıklamada, "ABD,  Venezuela gibi kutuplaşmış ve çatışma içindeki bir ülkenin  muhalefet liderini gaza getirmemeli." ifadesini kullandı.

Khanna, Meksika, Uruguay ve Vatikan'ın müzakere çabalarına destek  verilmesi ve ülkenin enflasyonunu daha da kötüleştiren yaptırımların sona  erdirilmesi gerektiğini vurguladı.

 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 07:31
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