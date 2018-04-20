Amerika'lı senatörlerden tutuklu rahip için yaptırım tehdidi

ABD'li senatörlerden 'Tutuklu rahip bırakılmazsa Türkiye'ye yaptırım uygulansın' talebi

Habere göre hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Parti'den 66 senatör, Erdoğan'a gönderdikleri mektupta, Brunson davası nedeniyle Türkiye'ye karşı bazı 'önlemler' alınabileceği uyarısında bulundu. Mektubun imzacılarından Cumhuriyetçi Senatör James Lankford ile Demokrat Senatör Jeanne Shaheen de Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlara yönelik girişimlerini sürdüreceklerine dair açıklama yaptı.

'YAPTIRIMLAR İÇİN ADIM ATACAĞIZ'

Mektubun imzacılarından Lankford ile Shaheen Türk yetkilileri hedefleyen yaptırımlar için adım atacaklarını açıkladı. Senatörler Brunson'a karşı yöneltilen suçlamaları 'uydurma' ve tutukluluk halini 'rehin alma' olarak tanımladı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin pastörüydü.

Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldığında gözaltına alınan Brunson, basında yer alan haberlere göre bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda tutuklandı.

FETÖ ve PKK bağlantısıyla suçlanan Brunson'ın, Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etmek', 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' ve 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçlarından da tutuklanması talep edildi.

Pazartesi başlayan duruşmasında suçlamaları reddeden Brunson, "Ben Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapmadım. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye için 25 yıldır dua ediyorum" dedi.