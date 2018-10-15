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Amerikalı Senatörden "Suudi Arabistan" mesajı

Amerika'nın Illinois eyaleti Senatörü Durbin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının Suudi Arabistan yönetiminin “aşırıcılığına bir örnek” olduğunu belirtti.

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:00
Amerikalı Senatörden "Suudi Arabistan" mesajı

Senatör Durbin, CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Washington- Riyad ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halit bin Salman bin Abdulaziz’in kendisini telefonla aradığını aktaran Senatör Durbin, "Suudi büyükelçi, Kaşıkçı soruşturmasına ABD’nin dahil olmasını istemediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

Durbin, Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan yönetiminin “aşırıcılığına bir örnek” olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan’ı güvenebileceğimiz bir müttefik olarak değerlendirmemeliyiz. Kendisini eleştirenleri susturuyorlar ve (Kaşıkçı olayı) bildiğimiz en sıra dışı olay. Fakat biz şimdi bu konu hakkında ne yapacağız? İlişkileri normal bir şekilde devam mı ettireceğiz? Daha fazla otel yaptırıp, silah mı satacağız? Umarım farklı bir adım atarız.” diye konuştu.

ABD'nin, Yemen’de savaş, kıtlık ve ölümlerden sorumlu Suudi yönetimini desteklediğini belirten Durbin, "Yarın desteği çekmemiz gerekir.” dedi.

Durbin, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin acil bir şekilde Suudi Arabistan’a verdiği desteği çekmesi ve ekonomik yaptırımlar uygulaması gerektiğini kaydetti.

Trump, ABD'de bazı senatörlerin, Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarına karşılık, "Böyle bir adım bizi yaralar." ifadesini kullanmıştı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:00
  1. İstanbul
  2. ​Suudi Arabistan

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