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Amerikalı senatör, askerliği sırasında tecavüze uğradığını itiraf etti

Amerika Hava Kuvvetlerinin ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip ABD Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

07 Mart 2019 Perşembe 00:38
Amerikalı senatör, askerliği sırasında tecavüze uğradığını itiraf etti

ABD Hava Kuvvetlerinin ilk kadın savaş pilotu unvanına sahip ABD Senatörü Martha McSally, ordudaki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını belirtti.

Arizona Eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü McSally, Senato Silahlı Hizmetler Alt Komitesinin "askeriyede cinsel tacizler" konulu duruşmasında kendisinin de bir tecavüz kurbanı olduğunu açıkladı.

Hava Kuvvetlerindeki görevi sırasında üst düzey bir subay tarafından tecavüze uğradığını ifade eden McSally, "Uzun yıllar sessiz kaldım ancak daha sonra ordu skandallarla boğuşurken ve tamamen yetersiz tepkiler verdiğinde, bazılarının bilmesine izin vermem gerektiğini hissettim. Ben de hayatta kalanlardanım." dedi.

52 yaşındaki Cumhuriyetçi Senatör, o süreçte yaşadıklarını paylaşma girişimlerinin yetkililer tarafından nasıl ele alındığının kendisini çok korkuttuğunu ve neredeyse Hava Kuvvetlerinden ayrılma noktasına geldiğini anlatarak, "Birçok kurban gibi ben de sistemin bana yeni baştan tecavüz ettiğini hissettim." diye konuştu.

26 yıl Hava Kuvvetlerinde çalıştıktan sonra albay rütbesiyle emekli olan McSally, "Askeriyedeki cinsel saldırıları durdurmak için uzun bir yol katettik ancak gidecek daha çok yolumuz var." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 00:38
  1. ABD Senatörü Martha McSally
  2. askeriyede cinsel tacizler
  3. Senato Silahlı Hizmetler alt komitesi

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