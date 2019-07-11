Amerikalı şarkıcı Jason Derulo, Antalya'da konser verdi

ANTALYA (AA) - Amerikalı şarkıcı, aktör Jason Derulo, Antalya'da sevenleriyle buluştu.

Organizasyonun düzenlendiği otelin basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Derulo, Regnum Live in Concert 2019 kapsamında Regnum Carya'nın konser alanında müzikseverlerle bir araya geldi.

Yerli ve yabancı çok sayıda turistin izlediği konserde, genç şarkıcı Derulo'nun şarkılarına müzikseverler de eşlik etti.

Sahne performansıyla da izleyenlerin beğenisini toplayan Derulo, konser sonunda Türkiye ve Antalya'yı çok sevdiğini ifade etti.

İlk fırsatta tekrar geleceğini aktaran Derulo, yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti.