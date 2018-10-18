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Amerikalı Papazdan cinsel istismar itirafı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip kilisede biri 8 diğeri 15 yaşında olduğu öğrenilen 2 çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 15:49
Amerikalı Papazdan cinsel istismar itirafı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir rahip, kilisede çocuklara cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti.

Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro'nun ofisinden yapılan açıklamada, Erie piskoposluk bölgesinde 40 yıldır görev yapan rahip David Poulson'ın Brookville'deki bir mahkemede hakkındaki "çocukları istismar etme" ve "çocukların refahını riske atma" suçlamalarını kabul ettiği belirtildi.

Biri 8 diğeri 15 yaşında

Poulson'ın bir çocuğa birden fazla kez saldırdığı, başka bir çocuğa da cinsel istismarda bulunmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, olayın olduğu dönemde bu çocuklardan birinin 8, diğerinin 15 yaşında olduğu kaydedildi.

Hakkındaki sekiz suçlamadan ikisini kabul eden Poulson'ın ne kadar ceza alacağı henüz açıklanmadı.

Poulson, Pensilvanya'da binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan yüzlerce Katolik rahibin arasında bulunuyordu.

Sistematik şekilde örtbas edildi

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, 2 yıllık bir soruşturmanın ardından geçen ay çocuklara yönelik cinsel istismarların Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince "sistematik" bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.

Çoçuklar 1950'den bu yana istismar ediliyor

Tahkikat jürisi de 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı yüzlerce rahibi, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.

Çoğu erkek çocuklar

Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğunu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetmişti.

Kurbanların çoğunun erkek çocuklar olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzanan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etmişti.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 15:49
  1. Kilis
  2. David Poulson
  3. kilisede cinsel taciz

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