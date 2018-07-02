Amerika'lı komutan: İncirlik’ten ayrılmayız

Adana’daki İncirlik Hava Üssü, faaliyete geçtiği 1953 yılından beri hep Türkiye siyasetinin göbeğinde.

Son birkaç ay içerisinde de ABD’nin üsten askerlerini çekeceğine dair pek çok iddia ortaya atıldı. Nedeni, Washington- Ankara hattında esen sert rüzgârlardı.

Albay Eaglin, geçtiğimiz yıl haziranda görevi üstlendi; koalisyonun üsten DEAŞ’a karşı düzenlediği operasyonların sorumluluğu ondaydı. Kişisel hikâyesine gelince... 1994’te hava harp okulundan mezun oldu, kariyeri boyunca 2 bin 300 saatten fazla uçtu. Kore, Japonya gibi ülkelerde görev yaptı.

- İncirlik’in ABD’li komutanı olarak ana görevinizi nasıl tanımlarsınız?

Biliyorsunuz Türkiye 1952’de NATO’ya üye olduktan sonra, bu işbirliğini takip eden dönemde İncirlik Üssü’nü inşa etmek için birlikte çalıştık. Amaç bölgedeki tehditlere karşı mücadele etmekti. İncirlik’teki Amerikan güçlerinin komutanı olarak görevim, üsten operasyonları yöneterek Türkiye ve ABD arasında ortak çıkarlara dayanan ilişkiyi geliştirmek. Buna diğer NATO müttefikleri de dahil...

- Üsten şu sıralarda ne gibi operasyonlar yürütülüyor?

Şu anda KC-135 (Editör notu: Boeing’in hava yakıt ikmal uçağı), MQ-9 (Editör notu: insansız hava aracı) ve UH-60 (Editör notu: Sikorsky Black Hawk helikopter) tipi hava araçlarımız mevcut. Operasyonların güvenliği açısından neler yapıldığına dair daha fazla detay paylaşamam. Fakat şunu söyleyebilirim: İncirlik’ten düzenlenen operasyon konusunda ev sahibi ülkenizle çok yakından çalışıyoruz.

‘ARTIK İNCİRLİK’TEN DEAŞ’A OPERASYON DÜZENLENMİYOR’

- Üsten hâlâ DEAŞ’a karşı hava operasyonları var mı?

DEAŞ’la mücadelede sağlanan gelişmeler sayesinde artık örgüte karşı üsten muharip hiçbir operasyon düzenlenmiyor.

- Buna rağmen savaş uçağı var mı üste?

Hayır. Muharip operasyonlar sona erdiği için savaş uçağımız yok.

- İncirlik hep ABD için çok önemli oldu, neden?

Kuruluşundan bu yana İncirlik hep ABD, Türkiye ve diğer NATO müttefikleri için çok stratejik bir yer oldu. Bunu sadece bölgedeki tehditlere karşı düzenlenen askeri operasyonlar anlamında değil, gerektiğinde yardım sağlanması anlamında da söylüyorum.

- Üsteki asker sayısını bizimle paylaşır mısınız?

Tahmin edeceğiniz üzere güvenlik gerekçesiyle tam rakamı size veremem. Ancak 2 binin üzerinde Amerikalı personel var. Personelimiz tesiste binin üzerinde NATO ve Türk Hava Kuvvetleri çalışanıyla birlikte görev yapıyor.

‘S-400 KENDİ KARARINIZ AMA OLASI SONUÇLARI BELİRTTİK’

- Üs, Türkiye’de bazı kesimler için Amerikan emperyalizminin sembolü. Peki buna ne dersiniz?

Türk müttefiklerimizde saygı çerçevesinde süren ilişkimize müteşekkiriz. Pek çok askerimiz bölge esnafından alışveriş yapıyor, yerel şirketlere iş imkânı sağlıyoruz ve üste küçük marketlerin perakende satış yapmasına olanak sağlıyoruz. Bölge halkına olumlu etkimizden de gurur duyuyoruz.

- Tamamen farazi konuşuyorum, mesela ileride İncirlik Üssü’nde Rusların S-400 hava savunma sistemlerini konuşlu olarak hayal edebiliyor musunuz?

Bu Türkiye’nin kararı olur, kendinizi savunma hakkınıza tamamen saygı duyuyoruz. Fakat Amerikan Savunma Bakanlığı S-400’lerle ilgili çekincelerini dile getirdi. S-400’lerin alınmasının Türkiye’nin, ABD ve NATO’yla olan savunma ilişkisine olası sonuçları da belirtildi.

- Zaman zaman ABD’nin İncirlik’ten ayrılacağına dair dedikodular ortaya çıkıyor. Pentagon her defasında yalanladı ama bir kez de size sormak isterim. Ne düşünüyorsunuz?

ABD’nin İncirlik’ten ayrılmak gibi bir planı yok. Buradaki varlığımız -Türk hükümetinin de izniylemüttefikimiz ve stratejik partnerimiz olan Türkiye’yle on yıllardır devam eden çalışma isteğimizin bir sembolü.

- İncirlik, 15 Temmuz darbe girişiminin merkezi olarak görülüyor. O tarihte siz burada değildiniz ama fikrinizi sormak isterim...

Bu konuda yorum yapmayacağım.