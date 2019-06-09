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Amerikalı geline kına gecesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde aynı şirkette çalıştığı mühendis Burak Firik’le evlenen ve Müslüman olarak ‘Meryem’ ismini alan geline Türk usulü kına töreni düzenlendi.

09 Haziran 2019 Pazar 10:11
Amerikalı geline kına gecesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York kentinde aynı şirkette çalıştığı mühendis Burak Firik’le evlenen ve Müslüman olarak ‘Meryem’ ismini alan geline Türk usulü kına töreni düzenlendi.


32 yaşındaki Elbistanlı mühendis Burak Firik, üniversiteden mezun olduktan sonra uluslar arası bir bilişim teknolojisi şirketinden teklif üzerine Amerika’ya gitti. 10 yıl önce ABD’nin New York kentine yerleşen genç mühendis, kendisi ile aynı şirkette çalışan 27 yaşındaki Marilyn’le hayatını birleştirme kararı aldı. Firik’in yaptığı Müslüman olma ve evlilik teklifini kabul eden Marilyn, ismini de ‘Meryem’ olarak değiştirdi. Amerika’da sade bir törenle evlenen Burak ve Meryem, Elbistan’da yapacakları düğün için gün saymaya başladı.



Amerikalı gelin, kına yakılmasını merak etti


Düğün öncesinde Türk gelenek ve göreneklerini merak eden ve eşinin ailesi ile tanışmak isteyen Meryem, annesi Mary ile birlikte Elbistan’a geldi. İlk kez yüz yüze görüşme imkanı buldukları kayınpederi Nurettin ve kayınvalidesi Sema Firik tarafından ilçeye bağlı Alembey Mahallesi’nde misafir edilen Meryem ve annesi Mary, Türk gelenek ve göreneklerini tanımak istedi.



Ev, araba sözü almadan inmedi, altın konulmadan avucunu açmadı


Kayınpeder Nurettin ve kayınvalide Sema Firik, Amerikalı gelin Meryem için usule uygun bir kına töreni düzenlemeye karar verdi. Alembey Mahallesi’nde organize edilen küçük çaplı kına merasimi öncesinde Meryem için bindallı ve diğer kına malzemeleri alındı. Meryem, eve gelişi sırasında tıpkı Türk gelinler gibi, kayınpederinden söz almadan araçtan inmedi. Kayınpeder Nurettin Firik, gelinine ev ve araba sözü verince Meryem de araçtan indi.



Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’i öptü


Daha sonra, kına merasiminin yapılacağı bahçeye geçen Meryem, önce Türk bayrağını ve Kur’an-ı Kerim’i öptü. Tören esnasında yapması gerekenler, daha önceden anlatılan Meryem, kına yakılması esnasında da avucunu açmadı. Bu kez de kayınvalide Sema Firik devreye girdi. Kayınvalide Firik, Amerikalı gelinin avucuna altın bıraktıktan sonra geline kına yakıldı. Meryem ve annesi Mary, kına yakılmasının ardından, törene katılanlarla birlikte bol bol halay çekerek bu mutlu günü tamamladı.



“Adı Marilyn’di ‘Meryem’ oldu”


Damadın kuzeni Gökhan Ceran, usulen yapılan kına merasimi ile ilgili olarak, “Marilyn yani Meryem, kuzenim Burak’la birlikte Amerika’da tanışıp evlendi. Kendisi ve annesi ilk kez Türkiye’ye geldi. Bizimle tanıştı. Türk gelenek ve göreneklerini merak ettiği için biz de usulen bir kına gecesi düzenledik. Kınasını yaktık” dedi.



“O da artık bizim kızımız”


Kayınvalide Sema Firik ise Meryem’i diğer gelinlerinden ayrı tutmadığının altını çizdi. Firik, “2 gelinim var. Meryem de Amerika’dan geldi. Diğer gelinlerimden hiç farkı yok. O da bizim bir kızımız oldu artık” şeklinde konuştu.


Amerikalı gelin Meryem de törene katılanları ‘selamun aleyküm’ diye selamladı. Annesi Mary ile birlikte Elbistan’a geldiğini ifade eden Meryem, Türkiye’yi çok sevdiğini ve mutlu olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 10:11
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