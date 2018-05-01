Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerikalı askerler o ülkenin helikopterlerini kullanmak istiyor

ABD'li deniz piyade birliklerinin askeri tatbikatlarda gerçek saha koşullarının oluşması için Rus helikopterlerini kullanmak istediği belirtildi.

01 Mayıs 2018 Salı 17:04
Amerikalı askerler o ülkenin helikopterlerini kullanmak istiyor

Marine Times'ın haberine göre ABD Deniz Piyadesi Hava ve Kara Görev Eğitim Komutanlığı, askeri tatbikatlar sırasında gerçek saha koşullarının sağlanması amacıyla Mi-24 HIND taarruz helikopteri veya Mi-17 HIP nakliye helikopterinin kullanılmasını talep etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'na başvuran komutanlık, başvuru yazısında "Taarruz helikopteri, boyutları, uçuş profili, ateş gücü ve savunma manevra kabiliyetleri sayesinde gerçekçi bir muhalif güç teşkil ederek eşsiz bir tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Rus taarruz helikopterlerinin yakın hava desteği sunan ve topçu ve hava savunma misyonlarını gerçekleştiren ABD'li deniz piyadelerini engellemek için kullanılması planlanıyor.

Tatbikatlarda düşman gücü olarak kullanılması düşünülen helikopterler sayesinde Rus helikopterlerinin imkanlarının ve eksikliklerinin daha iyi öğrenilmesi hedefleniyor.

Marine Times, Rus helikopterlerinin ABD'ye hangi ülke tarafından sevk edileceği konusundaysa herhangi bir bilgiye yer vermedi. Haberde ABD'nin dostları pozisyonundaki Ukrayna, Irak ve Afganistan'ın Rus askeri teçhizatını kullandığının altı çizildi.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:04
  1. ABD'li deniz piyade birlikleri
  2. Rus helikopterleri
  3. Askeri tatbikat

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin baraj sorunu var
    1. Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin..
    2. TFF 6 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk..
    3. Yüz binler Kızıl Meydan'da toplandı
    4. Savcı katili PKK'lı sınırda yakalandı!
    5. Fenerbahçe'den Brezilyalı atağı!
    6. Bomba iddia! Gül deney tavşanıydı asıl..
    7. Polislerin dikkati tehlikeli..
    8. Yılan sokan eşini hastaneye götürmek..
    9. İsrail'den flaş Rusya hamlesi: Putin'i..
    10. İstanbul'u fethedemeden dizi bitti!..
    11. Derbiye çıkmama kararı alan..
    12. Amerikalı askerler o ülkenin..
    13. Müslümanların tepkisi büyüyor.....
    14. Nijerya'da ilginç bağımlılık
    15. Büyük ihanet! 3 noktada aynı anda..
    16. Recep Tayyip Erdoğan Samsun'dan aday..
    17. İran tartışmasına o da dahil oldu!
    18. YSK'dan flaş imza açıklaması
    19. Dünya tarihine damga vuran 5 büyük..
    20. Tedavisi olmayan hastalıklar
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Meral Akşener’e Nevşehirspor taraftarlarından şok
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    Gülriz Sururi'den küstah açıklama: Türkiye'de artık yaşanmaz
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    CHP adayı belli oldu! Erdoğan mutluluktan çıldıracak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Büyük indirim! Depolar 25 TL ucuza dolacak
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
    Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    Türkiye'nin büyük kozu! Batı artık iki kez düşünecek
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!
    İran Devrim Muhafızları'nın bulunduğu tugaya saldırı: 38 ölü 57 yaralı!