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Amerika'dan YPG'ye şimdi de tıbbi destek!

Suriye'de YPG'ye silah, mühimmat ve askeri malzeme desteği veren ABD'nin şimdi de terör örgütüne, tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek vermek üzere bir ön mütabakat imzaladığı açıklandı.

04 Ekim 2018 Perşembe 11:19
Amerika'dan YPG'ye şimdi de tıbbi destek!

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelere silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatına devam ederken, örgütün ABD’li uluslararası sağlık kuruluşlarından tıbbi destek ve tıbbi lojistik destek almak üzere ön mütabakat imzaladığı ortaya çıktı.

SAĞLIK KURULUŞLARI TÜRKİYE SINIRINA KURULACAK

ABD’li sağlık kuruluşları, Derik, Sincar, Kamışlı ve Kobani’de sağlık eğitim merkezleri oluşturacak. Temel eğitimin ise muhabere ve acil durumlarda müdahale eğitimi olacağı öğrenildi. Eğitim sürecinin uzun süreli olmasının terör örgütü tarafından istendiği belirtiliyor.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

PKK/ YPG terör örgütünün kontrolündeki Fırat’ın doğusuna son bir ayda yaklaşık 1600 tır silah ve lojistik sevkiyatı yapan ABD, 2016’dan bu yana askeri ve ağır silah kullanımı eğitimleri verdiği teröristlere, şimdi de acil durumda müdahale, muhabere alanlarında yaralılara ön müdahale ve cephe gerisinde küçük ve orta düzey ameliyat koşullarının yer aldığı eğitimler için çalışmalara başladı.

METİNDE KULLANILAN İFADELER

ABD’li diplomatik yetkililerle, YPG/PKK terör elebaşlarının imzaladığı, Arapça olarak kayda alınan ön mutabakat metninde, "Biz Rojava-Suriye'de YPG olarak, askeri tıp, tecrübe edinme ve lojistik destek alma konusunda Castle İnternational LLC of Arizona USA ile uzun süreli anlaşma yapmak istediğimizi beyan ederiz" ifadelerine yer veriliyor.

ABD'Lİ YETKİLİLER SAĞLIK MERKEZLERİNİ GEZDİ

Sahadaki kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, ön mütabakat metninin hemen ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiği'ne bağlı 4 kişilik bir heyetin Kamışlı’ya geldiği, bölgede ikinci bir görüşme gerçekleştirdiği ve tahsis edilecek bölgeleri ve 7 sağlık ünitesini gezdiği kaydedildi.

YETKİLİLER IRAK ÜZERİNDEN GELDİ, HİZMETLER 3 YIL SÜRECEK

Bölgedeki kaynaklar, ABD’li heyetin bölgeyi ziyaretinin ardından geride bıraktığımız Pazartesi günü ise anlaşmada adı geçen ABD’li sağlık kuruluşlarının yetkililerinin Irak üzerinden bölgeye intikal ettikleri ve ön mütabakatı anlaşmaya dönüştürdükleri öğrenildi. Anlaşma uyarınca Castle İnternational LLC of Arizona USA Aralık ayına kadar bölgede konuşlanacak ve 3 yıl süre ile sağlık eğitimlerini sürdürecek.

ANLAŞMADA SKANDAL DETAY: KANDİL'DEKİ PKK'LILARDA GELİP TEDAVİ OLACAK

Anlaşma metninde dikkat çeken iki önemli noktadan ilki sağlık eğitimi kapsamına alınacak YPG’lilerin menşeinin Suriye olmasının şart koşulmaması. Yani bu Kandil’den doğrudan PKK’lı grupların bölgeye gelip sağlık eğitimi almasının önünde herhangi bir engel olmadığını ortaya koyuyor. Bir diğer dikkat çeken nokta ise ön mütabakat metni ve anlaşmanın ABD’nin destek verdiği SDG ile değil doğrudan YPG ile yapılmış olması.

KAYNAK: HABERTÜRK

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 11:19
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