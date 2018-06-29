Amerika'dan yine tabela oyunu

Kandil merkezli PKK’nın Suriye yapılanması PYD’yi 2015 yılında tabela oyunu ile ‘SDG’ye dönüştüren ve bu yolla terör cephesine binlerce ton silah ve cephane sevk eden ABD, Münbiç’te de aynı oyunu tekrarlıyor. Tamamı PKK’lılardan oluşan sözde Münbiç Yerel Meclisi’ni meşru yönetim gibi gösteren ABD, Münbiç’te PKK paçavralarının göstermelik olarak indirilmesini sağlarken yerlerine ise örgüt güdümlü korsan meclisin bayraklarını astırıyor. PKK tarafından 2016 yılında kurulan sözde Münbiç Meclisi, Agid Ahmed, Cemil Mazlum, İsmail Derik ve Şervan Derviş gibi Kandil kadrosu tarafından yönetiliyor. Abdullah Öcalan posterleri ve PYD paçavraları Münbiç ve Tel Abyad’da sokaklardan temizlenirken yerlerine korsan meclise ait flamalar asılıyor.

İKİ KATİL YİNE ORADA

ABD ve Türkiye arasında varılan Münbiç mutabakatı sonrası üst düzey ABD’lilerin Münbiç’e yönelik ziyaretleri dikkat çekiyor. Donald Trump’ın özel temsilcisi sıfatıyla bölgede 3 yıldır terör örgütlerini yöneten Brett McGurk ve FETÖ’cü teröristlerin hamisi ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, ‘yol haritası’ açıklamasını müteakip soluğu Münbiç’te alan isimler oldu. ABD Dışişleri ve Pentagon yetkililerinin korsan meclisi meşru kılma amaçlı ziyaret ve görüşme trafiği devam ediyor. Bölgeye gelen son ABD heyeti, 26 Haziran günü PKK’nın Kandil kadrosunun yönettiği sözde yerel meclis üyeleriyle görüntü verdikten sonra bölgeden ayrıldı.

YALNIZCA KIYAFET DEĞİŞİYOR

Münbiç Yerel Meclisi eski üyelerinden İssam Cuma, bölge genelinde yaşanan değişimi, ‘teröristlerin askeri kıyafetleri çıkararak sivil elbiselerle meşruiyet sağlanması’ olarak açıkladı. Açıklama yapan Cuma, PKK Kandil kadrosundan İsmail Derik, Cemil Mazlum, Şervan Derviş, Agid Ahmed gibi azılı teröristlerin görev yaptığı meclisin Münbiç halkıyla hiçbir alakasının olmadığını ifade etti. Cuma, “Her Münbiçli 2 yıllık sömürü ve işgal sürecinin bitmesi için sabırsızlanıyor. Halkımız önce DEAŞ sonra da PKK’dan çok çekti. Artık Türk ordusunun girmesi için gün sayıyor” dedi.

PKK ŞEHRİ YAĞMALIYOR

Halen Münbiç’te ikamet eden Hişam Ali ise kentte PKK yağmasının devam ettiğini söyledi. Örgütün 2 yıldır ‘vergi’ adı altında halktan zorla para topladığını kaydeden Ali, teröristlerin kıymetli gördüğü bütün malzemeleri Ayn el-Arab’a kaçırdığını belirtti. “Münbiç halkının Türkiye lehine tavır alması PKK eliyle cezalandırılmak isteniyor. ABD de bu girişime destek veriyor” diyen Ali, ABD ve himayesinde 2 yıl boyunca Münbiç’te işgal gücü olarak kalan PKK’nın aşiretler arasında fitne çıkarmaya çalışarak süreci sabote etmek istediğini anlattı.