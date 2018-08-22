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Amerika’dan yeni Türkiye açıklaması: Brunson'ı verin kriz bitsin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Türkiye Brunson'ı koşulsuz serbest bırakırsa kriz anında biter" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
Amerika’dan yeni Türkiye açıklaması: Brunson'ı verin kriz bitsin

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ziyareti sırasında Reuters Haber Ajansı'na verdiği röportajda rahip Andrew Craig Brunson konusunda Türkiye ile yaşanan siyasi kriz ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'SERBEST BIRAKIRSA KRİZ BİTER'

"Türk hükümeti Pastör Brunson'u serbest bırakmama konusunda büyük bir hata yaptı” diyen Bolton, "Her gün bu hatayla devam ediyor. (Türkiye) NATO müttefiki Batı'nın bir parçası olarak doğru şeyi yaparsa ve Pastör Brunson'ı şartsız serbest bırakırsa kriz anında biter” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:02
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