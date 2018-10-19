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Amerika'dan yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı var

Amerika Temsilciler Meclisi, Başkan Trump'a bir mektup göndererek Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın akıbetinin "Magnitsky Yasası" kapsamında soruşturulmasını ve olayda Suudi Arabistan'ın rolünün olduğunun ortaya çıkması halinde bu ülkeye güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısında bulundu.

19 Ekim 2018 Cuma 08:23
Amerika'dan yaptırım çağrısı! 4 ay zamanı var

ABD Temsilciler Meclisinden 40'tan fazla vekil, Kaşıkçı olayını  "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturması için  Trump'a bir mektup gönderdi.

"Sağlam kanıtlar, Suudi Arabistan yönetiminin, Cemal Kaşıkçı'nın  öldürülmesi ve bedeninin parçalanması talimatını verdiği şeklinde gözüküyor."  ifadesiyle başlayan mektupta Trump'a harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Meclis üyeleri mektupta, Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk  Yasası kapsamında (Kaşıkçı olayında) "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye  yönelik yasa dışı infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerinin" olup  olmadığının Trump yönetimi tarafından belirlenmesini talep etti.

4 AY İÇİNDE RAPOR SUNMAK ZORUNDA

Mektupta, Trump yönetiminin ABD Kongresine 120 gün (4 ay) içinde bu konuda bir rapor sunması talebinde de bulunularak, ilgili yabancı kişi veya  kişilere buna göre yaptırım getirileceği kaydedildi.

Söz konusu mektupta, "Paranın adalet ve diğer Amerikan değerlerinden  daha önemli olduğu yönündeki açıklamalarınızdan oldukça endişe duyduk." ifadesi  kullanıldı.

Ayrıca Amerikan istihbaratının, Kaşıkçı olayı ile ilgisi bulunan Suudi  yetkililerin istihbaratına sahip olup olmadığı ve eğer varsa bunların ABD  Kongresine bir an önce teslim edilmesi çağrısı da mektupta yer aldı.

GÜÇLÜ VE KAPSAMLI YAPTIRIM ÇAĞRISI

Mektubu, "Eğer hızlı soruşturmanız ve varacağınız sonuç, bu korkunç  eylemle ilgili medyada yer alan haberlerle örtüşürse o zaman (ilgili kişi ve  ülkeye) güçlü ve kapsamlı yaptırım çağrısı yapıyoruz." ifadesiyle sonlandıran  vekiller, ayrıca ABD'nin Yemen'e müdahalesine bir an önce son vermesi çağrısında  da bulundu.

Geçen hafta da ABD Senatosu Trump'a hitaben benzer bir mektup  göndermiş ve Kaşıkçı olayının Magnitsky Yasası kapsamında soruşturulmasını talep  etmişti.

KÜRESEL MAGNİTSKY İNSAN HAKLARI SORUMLULUK YASASI

Magnitsky Yasası, Dışilişkiler Komitesinden talep gelmesi durumunda  ABD Başkanının "ifade özgürlüğü hakkını kullanan bir kişiye yönelik yasa dışı  infaz, işkence ve diğer ağır insan hakları ihlallerini" soruşturma şartı  getiriyor.

Yasaya göre ABD Başkanının, komitenin talebinden itibaren 120 gün  içinde söz konusu taleple ilgili bulguları içeren rapor ve varsa insan hakları  ihlallerine karışmış yabancı kişi veya kişilere yönelik yaptırım kararını  açıklama zorunluluğu bulunuyor.

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitsky'nin,  2009 yılında Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve  Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını  savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitsky Yasası, insan  hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin  engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD  yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında  ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde  genişletilmişti.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:23
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