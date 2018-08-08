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Amerika'dan uzay gücü açıklaması: Çalışmaları başlattık

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Başkan Trump'ın Uzay Kuvvet Komutanlığı kurulması talimatı üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
Amerika'dan uzay gücü açıklaması: Çalışmaları başlattık

Mattis, İngiliz mevkidaşı Gavin Williamson ile yaptığı görüşme öncesinde, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Uzay Kuvvetleri Komutanlığı kurma fikrini destekleyip desteklemediğine ilişkin bir soruya Bakan Mattis, "Evet, elbetteki destekliyorum. Uzaya gelişen bir savaş alanı olarak bakmalıyız ve kuracağımız şeylerden biri de elbetteki muharip bir kuvvet komutanlığıdır. Bu da içinde bulunduğumuz bir süreçtir." yanıtını verdi.

ABD'nin uzaydaki varlıklarının korunmasının, ülkenin askeri ve ekonomik güvenliği için gerekli olduğuna işaret eden Mattis, "Başka ülkeler o varlıklarımıza saldırabilecekleri bir kapasiteye eriştiklerini gösterirken, bizim buna karşılık vermemiz gerekecek." diye konuştu.

TAKVİM VERMEDİ

Bu komutanlığın diğer kuvvet komutanlıkları gibi olup olmayacağına ilişkin bir soruya da yanıt veren Jim Mattis, konuyla ilgilenen Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Uzay Kuvvet Komutanlığı fikrine destek olan Kongre üyeleri ile konu üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Mattis, diğer taraftan söz konusu komutanlığın kurulması konusunda bir takvim vermekten ise kaçındı. Donald Trump, haziran ayındaki bir Ulusal Güvenlik toplantısında Pentagon'a, Amerikan silahlı kuvvetlerinde 6'ncı Kuvvet Komutanlığı olarak "Uzay Kuvvetleri Komutanlığı" kurma konusundaki süreci başlatma talimatı vermişti.

SEÇİMLERİ ETKİLEME KAYGISI

Rusya'nın kasım ayında yapılacak ABD Kongresi ara seçimlerini etkileme riskine ilişkin soruları da yanıtlayan Jim Mattis, ara seçimlerin güvenliği konusunda Pentagon'un İç Güvenlik Bakanlığı ile ortak çalışma yürüttüğünü aktardı.

Rusya'dan başka ülkelerin de ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığını öne süren Mattis, "2016'da Rusların, belki başkaları da vardı ama kesin olarak Rusların seçim operasyonlarını nasıl etkilediği, (seçim sürecine) nasıl karıştığı ve seçim sürecini nasıl kısmen yozlaştırdığını gördük." dedi.

Bakan Mattis, Rusların ABD seçimlerine karışması direktifinin Kremlin'den gelip gelmediğine ilişkin bir soruya ise "Rusların resmi desteği olduğuna inanıyorum ama onunla sınırlı değil. Doğrudan Rus devletine atfedilemeyecek faaliyetler de var ancak biz tamamına bakıyoruz ve bunların bir kısmının ucu Rus hükümetine ulaşıyor." ifadelerini kullandı. 

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:23
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