0553 313 94 23

Amerika'dan Türkiye'ye tehdit gibi S-400 açıklaması: Yaptırım uygulayacağız

Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Trump'ın seyahat yasağına onayladı.

26 Haziran 2018 Salı 21:10
Amerika'dan Türkiye'ye tehdit gibi S-400 açıklaması: Yaptırım uygulayacağız

Federal anlamda en üst düzeydeki hukuksal kurumu olan Yüksek Mahkeme, ABD Başkanı Donald Trump’ın seyahat yasağına onayladı.

Yüksek mahkeme üyesi dokuz yargıçtan dördü karara karşı çıkarken, beş yargıç seyahat yasağında Trump’ı destekledi. Yüksek Mahkeme’nin aldığı karara Trump bile şaşırdı ve Twitter üzerinden, “Yüksek Mahkeme Trump’ın seyahat yasağını destekledi. Wow!” diye mesaj paylaştı.

ABD Başkanı Trump, seçimlerden hemen sonra yedi ülkeye yönelik seyahat yasağını içeren bir kararname imzalamıştı. Düzenlemenin yargı tarafından durdurulmasının ardından tasarı tekrar hazırlanmış, Irak vize yasağı uygulanacak ülkeler arasından çıkarılmıştı.

İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemenli kişilere yönelik vize ve seyahat yasağının kısmen uygulanmasına izin verilmiş, karar ABD genelinde geniş çaplı protestolara yol açmıştı.

ABD’DEN TÜRKİYE’YE TEHDİT GİBİ S-400 AÇIKLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin, Rusya'dan S -400 füze savunma sistemlerini satın alması halinde, Washington'un Türkiye'ye yaptırımlarda bulunacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, haziran ayının başında yaptığı Washington ziyareti esnasında, ABD'nin S-400 savunma sistemleri üzerinden yapay bir kriz oluşturmaya çalıştığını ifade etmişti. Rusya ve Türkiye arasında S-400 savunma sistemleri üzerine varılan mutabakat, ABD'nin tepkisine yol açmış, Washington, yapılan anlaşmanın NATO savunması ile bağdaşmadığını öne sürmüştü.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:10
  1. abd
  2. Donald Trump
  3. Yüksek Mahkeme
  4. S-400

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
    1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
    2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
    3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
    4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
    5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
    6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
    7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
    8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
    9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
    10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
    11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
    12. Hamilelikte kaju yerseniz...
    13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
    14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
    15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
    16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
    17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
    18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
    19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
    20. İYİ Parti'de toplu istifa!
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
    Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
    Muharrem İnce'den kurultay açıklaması