Amerika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Suriye'de Esad Rejimi İdlib'e operasyona hazırlanırken Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. Ortadoğu turuna çıkan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin yarın Ankara'da olması bekleniyor.

Jeffrey, İsrail ve Ürdün'ün ardından ziyaret edeceği Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeffrey'nin İdlib'e olası bir saldırının tansiyonu yükselteceğine ve sivillerin hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekeceği bildirildi.

ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, 17 Ağustos'ta Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilmişti.