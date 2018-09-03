Amerika'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
Esad rejimi ve müttefiklerinin, Suriye'de muhaliflerin elinde kalan son büyük şehir olan İdlib'e yönelik operasyon hazırlıkları artarken, Amerika'nın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geleceği bildirildi.03 Eylül 2018 Pazartesi 14:06
Suriye'de Esad Rejimi İdlib'e operasyona hazırlanırken Ankara önemli bir konuğu ağırlayacak. Ortadoğu turuna çıkan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin yarın Ankara'da olması bekleniyor.
Jeffrey, İsrail ve Ürdün'ün ardından ziyaret edeceği Ankara'da üst düzey temaslarda bulunacak. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jeffrey'nin İdlib'e olası bir saldırının tansiyonu yükselteceğine ve sivillerin hayatını tehlikeye atacağına dikkat çekeceği bildirildi.
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey, 17 Ağustos'ta Suriye Özel Temsilcisi görevine getirilmişti.
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