Amerika'dan Türkiye'ye Kaşıkçı desteği!

ABD Dışişleri Bakanlığı, bugün Ankara'yı ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ayrı ayrı görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Pompeo, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili endişelerini dile getirdi" denilirken, ABD'nin soruşturma kapsamında Türkiye'ye destek olmaya hazır olduğu aktarıldı.

KAYNAK: HABER7