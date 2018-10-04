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Amerika'dan Türkiye, Münbiç ve İran açıklaması!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Türkiye ile ABD arasındaki Münbiç mutabakatına ilişkin, Münbiç yol haritası kapsamındaki yükümlülüklerine bağlı olduklarını ve mutabakatın uygulanması konusunda bekledikleri noktada olduklarını öne sürdü.

04 Ekim 2018 Perşembe 18:44
Amerika'dan Türkiye, Münbiç ve İran açıklaması!

Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) telekonferans  yöntemi ile bağlanarak Ortadoğu'daki ABD operasyonlarına ilişkin  değerlendirmelerde bulundu.

Bir gazetecinin Münbiç yol haritasının amaçlarından birinin Münbiç'i  YPG/PKK'dan temizlemek olduğunu ancak bunun henüz gerçekleşmediğini hatırlatarak  ABD'nin bunu ne zaman sağlayacağıyla ilgili sorusunu Votel, "Münbiç yol haritası  ile ilgili olmamız gereken nokta konusunda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu  takvimlerin çoğu ile ilgili bunun şartlara bağlı olacağının altını çizmiştik.  Ancak üç aşağı beş yukarı olmamız gereken noktada olduğumuzu düşünüyorum. Tamamı  değilse de YPG'nin çoğunluğu Münbiç'in dışında. Tabii bu yol haritasını  uygularken yapmamız gereken faaliyetler var."  şeklinde cevapladı.

Türkiye ile ortak devriyeler için çalıştıklarını belirten Votel,  eğitmenlerin eğitimlerinin başladığını, devriyeye katılacak güçlerin eğitimleri  için ise hazırlıkların yapıldığını kaydetti.

AA muhabirinin Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını  hatırlatarak "Münbiç yol haritasının 90 gün içinde uygulamaya geçmiş olması  gerektiği halde henüz ortak devriyeler bile başlamadı. Bu gecikmeden kim sorumlu?  Türkiye mi ABD mi?" sorusu üzerine Votel, "Hiç kimse sorumlu değil. Bu,  anlaşmanın şartlara bağlı uygulanmasıdır. Bu konuda en başından beri açık olduk  ve bu konuda ilerliyoruz." dedi.

"Harcanan süre dikkate alındığında, ABD'nin Türkiye ile yaptığı  anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine halen bağlı olduğunu söyleyebilir misiniz?"  sorusuna ise Votel, "Kesinlikle. Kesinlikle anlaşmaya bağlıyız." yanıtını verdi.

Eğitimlerde yer alacak üst düzey askerlerin Türkiye'ye gittiğini  hatırlatan Votel, "Bugüne kadar bölgede tansiyonu düşürmeye yardımcı olmak üzere  54 bağımsız devriye düzenlememiz de bunu (bağlılığımızı) nasıl yerine  getirdiğimizin bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

İran'la savaşmanın peşinde değiliz

İran'ın Suriye ve Irak'a balistik füze fırlatmasına da değinen Votel,  bunu "düşüncesiz, güvenli olmayan ve tehditkar" bir davranış olarak niteleyerek,  İran'a Rusya'nın ABD güçleri ile kurduğu iletişim kanalını kullanması çağrısında  bulundu.

İran'ın Irak ve Suriye'ye balistik füzeleri parçalar halinde soktuğu  iddialarını da değerlendiren CENTCOM Komutanı, "Onların Suriye'ye komşuları  tehdit edecek bazı ölümcül silahları naklettiğine inanıyoruz." ifadelerini  kullandı.

ABD'nin İran'ın bölgede sebep olacağı bir çatışmaya karşı hazırlıklı  olduğunu da belirten Votel, İran'la bir savaşın peşinde olmadıklarını, İran'ın  bölgede neden olduğu istikrarsızlığa karşı diplomatik ve ekonomik yaptırımlarla  mücadele ettiklerini anlattı.

Rusya'nın Suriye'ye S-300 füze savunma sistemleri vermesine de değinen  Votel, sistemlerin gereksiz bir gerginliğe neden olacağını ve ABD'nin ülkeye  giren her türlü silahtan kaygılandığını belirtti.

Afganistan'da bir ABD askeri öldü

Afganistan'da Taliban ve DEAŞ ile mücadeleyi Afgan ordusu açısından  "kanlı bir yaz" olarak niteleyen Votel, Afgan kuvvetlerindeki kayıpların son  zamanlarda arttığını kaydetti.

Bugün bir ABD askerinin de Afganistan'da çatışma sırasında  öldürüldüğünü anımsatan Votel, Amerikan askerlerinin Afganistan'daki seçimlerde  il ve ilçe merkezlerindeki seçim güvenliğine ilişkin faaliyetlerde aktif rol  alacağını dile getirdi.

Votel, ABD'nin, Afganistan'da paralı paramiliter güçlerin kullanılması  tartışmalarına katılmadığını belirtti.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 18:44
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