Amerika'dan terör örgütü PKK için dudak uçuklatan harcama!

Dört ilin sınırları dahilinde 3 binden fazla beldeyi işgal eden PKK’yı tabela oyunları ile meşrulaştırma çabası veren Amerika, PKK’ya kara ve havadan silah, zırhlı ve cephane desteği vermeyi sürdürüyor. Deyrizor eski Askeri Meclis Başkanı İmed Said, bölgenin mevcut durumunu değerlendirdi.

işgal bölgelerinde silahlı terörist sayısının 65 bini aştığını ve PKK’lı teröristlerin 2 yılı aşkın süredir tüm giderlerinin ABD tarafından karşılandığını belirten İmed Said, Pentagon’un bölgede aylık harcamasının silah yardımlarıyla birlikte 500 milyon dolar olduğunu kaydetti.