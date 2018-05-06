Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden kuruyor

ABD Donanması, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda faaliyetlerini arttırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kuracak.

06 Mayıs 2018 Pazar 12:07
Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden kuruyor

ABD Deniz Kuvvetleri, Rusya’nın Atlas Okyanusu’nda donanma faaliyetlerini arttırmasının ardından 2. Filo’yu yeniden kurma kararı aldı.

Amerika'nın Sesi sitesinin haberine göre, Donanma operasyonlarından sorumlu Oramiral John Richardson, George H.W.Bush uçak gemisinde gazetecilere yaptığı açıklamada Atlas Okyanusu’nda, “özellikle de “Kuzey Atlantik’te büyük güçler arasında rekabetin ortaya çıkması” sonucu bu kararın alındığını bildirdi.

2011 yılında dağıtılan 2. Filo, başkent Washington’un güneyindeki Virginia eyaletine bağlı Norfolk limanında yeniden üslenecek. Bu dönemden beri Kuzey Atlantik ve kutup bölgelerinde Rus donanmasının faaliyetinde artış gözlenmişti.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna’da ve Suriye’deki müdahaleleri de Washington ve Moskova arasında gerginlik yarattı. Bu yıl başında ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yeni ulusal savunma stratejisinde Rusya ve Çin’e öncelik verdi. Pentagon’un son 15 yıldır önceliği uluslararası terörle mücadeleydi.

Pentagon ayrıca NATO Müşterek Kuvvetler Komutanlığı’nı Norfolk’taki Deniz Kuvvetleri Üssü’ne taşımayı önerdi. Almanya’daysa yeni bir lojistik komutanlık kurulması bekleniyor.
Taslak plan NATO savunma bakanlarının şubat ayında yaptığı toplantıda kabul edildi. Plan Avrupa ve Kuzey Amerika arasındaki deniz trafiği ve komünikasyon hatlarının güvenliğini korumayı amaçlıyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 12:07
  1. abd
  2. rusya
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri dönüyor!
    1. Ve yıldız futbolcu Galatasaray'a geri..
    2. Fatih Terim Donk için talimatı verdi:..
    3. Ülkede büyük şok! Patlama oldu: 7 ölü
    4. Fenerbahçe'den transfer bombası Nuri..
    5. İsrail’den İran'a tehdit: Geç olmasın...
    6. Ankara’yı sokaklara dökecek maç yarın
    7. Çavuşoğlu canlı yayında Rusça..
    8. Fatih Altaylı'dan şaşırtan öneri:..
    9. Beşiktaş'ta "Oğuzhan" depremi
    10. ''Bedava tatil kazandınız''..
    11. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,..
    12. MHP'de 50 il ve ilçe başkanı aday..
    13. Tüm Türkiye nefesini tuttu!..
    14. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2..
    15. Kazasız işyerine teşvik
    16. Manisa'da bisikletli çocuk kamyonun..
    17. Amerika'dan tehlikeli hamle! Yeniden..
    18. Türkiye'nin yeni zırhlısı ilk kez..
    19. Efsane futbolcudan Cenk Tosun yorumu!
    20. Misinalara takılan allı turna kurtarıldı
    Kuveyt Türk
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Şahan Gökbakar'dan bir rezil film daha!
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    Aykut Kocaman'dan çarpıcı açıklama: Akhisar yedekleri oynatırsa diğer takımlara...
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    HDP kimi destekleyecek? Ahmet Hakan açıkladı
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Zonguldak'ta evinin çatısında yaptı! Duyan görmek için geliyor...
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir
    Beşiktaş'a kötü haber! Küme düşürülebilir

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Leman'dan skandal karikatür! Şerife Boz'a...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
    Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...