Amerika'dan Suudi Arabistan'a jest!

ABD Enerji Bakanı Rick Perry, Washington’da Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih ile bir araya geldi. ABD Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Perry ve al-Falih, dünya petrol piyasalarındaki durumu, ABD ve Suudi Arabistan’ın sivil nükleer enerji alanında işbirliğini, fosil yakıtların temizlenmesi için teknolojilerinin paylaşılması çabalalarını görüştüler.

Suudi Arabistan tarafı ise görüşmeye ilişkin açıklama yapmadı.

ABD SUUDİ ARABİSTAN GİBİ PETROL ZENGİNİ ÜLKELERİ TEŞVİK EDİYOR

ABD, İran’a yönelik yaptırımların yürürlüğe gireceği Kasım ayı öncesinde petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş olmaması için Suudi Arabistan gibi kapasitesi olan ülkeleri üretimlerini artırma yönünde cesaretlendirmeye çalışıyor.

KAYNAK: DHA