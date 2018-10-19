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Amerika'dan Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe! Şimdi de...

Amerikalı ekonomi kanalı Fox Business, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın ev sahipliğinde Riyad'da düzenlenecek Geleceğe Yatırım Girişimi konferansından basın sponsorluğunu çektiğini açıkladı.

19 Ekim 2018 Cuma 09:16
Amerika'dan Suudi Arabistan'a darbe üstüne darbe! Şimdi de...

Washington Post'un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı'nın akıbetinin  belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta yapılacak FII  konferansından desteğini çeken son basın kuruluşu Fox Business oldu.

"Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen etkinliğin tek Amerikalı medya  sponsor olarak kalan Fox Business’ın da çekilme kararı alması, konferansın iptal  edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi.  

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post ve  Bloomberg konferanstan desteğini çeken diğer basın kuruluşları arasında yer  almıştı.  

Çekilme kararı, ABD Hazine Bakanı’nın açıklamasının ardından geldi 

İş dünyası konferanstan desteğini daha önce çekmişti  

Başkent Riyad'da 23-25 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa  katılmaktan vazgeçtiklerini bu hafta içinde açıklayan diğer isimler arasında,  ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie  Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman,  Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer da  yer aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde da "Çöldeki  Davos" olarak nitelendirilen konferansa katılmamak için planlanan Ortadoğu  seyahatini iptal etmişti.  

Ayrıca, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara  Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve  Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee  konferansa katılmayacağını geçen hafta açıklamıştı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 09:16
  1. ABD
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