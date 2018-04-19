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Amerika'dan şoke eden Rusya iddiası: ABD füzelerini gördüğü halde...

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral  Kenneth McKenzie, geçen hafta düzenlenen ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının  ülkede stratejik bir değişiklik yapmak üzere tasarlanmadığını ve Rus hava savunma  sistemlerinin ABD füzelerini gördüğü halde angaje olmadığını söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 23:00
Amerika'dan şoke eden Rusya iddiası: ABD füzelerini gördüğü halde...

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı Dana White ile haftalık  basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD öncülüğündeki Suriye saldırısının sahada neyi değiştirdiğine  yönelik soruya McKenzie, “Bu saldırılarla Suriye savaşında stratejik bir  değişiklik yapma peşinde olduğumuzu düşünmüyorum.” yanıtını verdi.

ABD’nin bölgedeki askeri unsurlarının herhangi bir Rus tehdidiyle  karşı karşıya kalmadığını belirten McKenzie, Rusya’ya ait hava savunma  sistemlerinin devrede olduğu ancak ABD öncülüğünde fırlatılan füzelere angaje  olmadığını kaydetti.

McKenzie, “Cuma akşamı yapılan saldırıda Rus hava savunma sistemleri aktifti. Tarama yapıyorlardı, havada ana hava savunma durum uçakları vardı.  Angaje olmamayı seçtiler. Neden bunu yapmadıkları konusunda spekülasyon  yapamayacağım. Ancak tamamen Rus yapımı, Rus tasarımı ve Rus destekli olan Suriye  hava savunma kapasitesi ise geniş çaplı bir şekilde angaje oldu ve önemli ölçüde  başarısız oldu. Burada bir ayrım olduğunu ifade etmem gerektiğini düşünüyorum.  Suriyelilerin devreye soktuğu sistemle müttefik oldukları halde Ruslar (kendi  sistemleriyle) bir şey yapmadı.” ifadelerini kullandı.

Vurulan hedeflerde sarin ve klor gazı vardı

Vurulan alanlarda yapılan saldırılarda muhtemel bir kimyasal sızıntıya  yol açmayacak şekilde analiz ve planlama yaptıklarını belirten McKenzie, “Tüm  alanlarda muhtemelen biraz klor ve sarin vardı. Ampirik olarak herhangi bir can  kaybı olmadığına dayanarak hiçbir kimyasal sızıntı olmadığını biliyoruz.” diye  konuştu.

Bu açıklaması üzerine bir gazeteci McKenzie’ye “Herhangi bir can kaybı  olmadığından sızıntı olmadığını ifade ediyorsunuz. Bu aynı zamanda o alanlarda  kimyasal madde olmadığı anlamına da gelemez mi?” sorusunu yöneltti.

McKenzie, istihbarat kaynaklarına göre vurulan yerlerde kimyasal  olduğunu değerlendirdiklerini ve ellerindeki bilgilere göre herhangi bir sızıntı  olmadığı yönünde olduğunu belirterek, bununla birlikte konudan yüzde yüz emin  olmadıklarını ifade etti.

Suriye rejiminin elinde halen kimyasal silah bulunduğunu öne süren  McKenzie, şunları kaydetti:

“(Kimyasal silahlar) Muhtemelen ülkenin değişik bölgelerine yayılmış  durumdadır. Merkezi bir Ar-Ge yapmaları artık çok zor. O tesis artık yok.  Dolayısıyla ürünlerini geliştirme kabiliyetleri muhtemelen zarar görmüştür.  Gelecekte sınırlı saldırılar düzenleme kabiliyetleri olabilir. Bunu seçenek dışı bırakmayacağım.”

Suriye rejiminin saldırılara yanıtı kaotikti

Diğer taraftan Suriye rejiminin ABD saldırılarına verdiği yanıtı da  değerlendiren McKenzie rejimin saldırı gecesi verdiği askeri karşılığı “karışık  ve kaotik” olarak niteledi.

McKenzie, “Onlarda ne olduğuna dair net bir resim yoktu. Birkaç gün  sonra normal duruma geri dönebildiler.” dedi.

Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıdan iki gün sonra kendi  kendine devreye girdiğini ifade eden McKenzie, herhangi bir saldırı ve hedef  olmaksızın rejime ait hava savunma sistemlerinin 6 füze ateşlediğini iddia etti.

Rusya’ya yalanlama

Pentagon Sözcüsü Dana White ise Rusya’nın Suriye hava savunma  sistemlerinin ABD öncülüğündeki kuvvetlerin ülkeye fırlattığı füzelerin önemli  bir kısmının vurulduğunu iddia ettiğini ve bu iddiaların yanlış olduğunu öne  sürdü.

White, “Esed rejimin fırlattığı karadan havaya füzelerin tamamı bizim  son füzemiz hedefini vurduktan sonra fırlatıldı.” dedi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerinin tamamen etkisiz olduğunu  belirten White, “Rusya ve rejim, sistemlerinin etkisizliğini iki gün sonra  kazayla aktif hale gelmesiyle de gösterdi.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 23:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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