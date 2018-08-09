Amerika'dan Rusya'ya yeni yaptırım kararı

ABD, İngiltere'deki casus suikast girişimi nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacak.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal ederek kimyasal veya biyolojik silah kullandığını veya kendi vatandaşlarına karşı ölümcül kimyasal veya biyolojik silah kullandığını" belirlediklerini söyledi.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin gazetecilere yaptığı açıklamaya göre, yaptırımlar 1991 tarihli Kimyasal ve Biyolojik Silahların Ortadan Kaldırılması Yasası kapsamında, hassas ulusal güvenlikle kontrol edilen malları kapsayacak.

Üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ise Kremlin'in yaptırımlar hakkında bilgilendirildiğini belirtti.