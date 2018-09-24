Amerika'dan Rusya'ya sert uyarı

Bolton, New York'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi vermesinin "büyük hata" olacağını ve bölgede hali hazırda yüksek olan gerilimi "önemli ölçüde artıracağını" söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, Moskova yönetiminin bu kararını gözden geçirmesi gerektiğini ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Genel Kurulunda Rus meslektaşı Sergey Lavrov ile bu konuyu görüşeceğini dile getirdi.

Bölgedeki Amerikan güçleri için endişeli olduklarını, İsraillilerin de İran'ın saldırgan tutumuna karşı meşru müdafaa hakkının bulunduğunu ifade eden Bolton, İran'ın bölgedeki etkisini yitirene kadar ABD güçlerinin Suriye'den ayrılmayacağını kaydetti. Bolton, "İran askerleri İran sınırları dışında olduğu sürece ayrılmayacağız. Bu İran'ın vekillerini ve milislerini de kapsıyor." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye'ye iki hafta içinde modern S-300 hava savunma füze sistemi vereceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Rusya'nın Suriye'ye vereceği S-300 hava savunma füze sisteminin üçüncü ülkeleri hedef almadığını dile getirmişti.