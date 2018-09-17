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Amerika'dan Rusya'ya Kuzey Kore suçlaması: Yakalandılar

Amerika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, Rusya'yı, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ''sistematik olarak ihlal etmek'' ve ''ihlallerin üstünü örtmekle'' suçladı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 18:44
Amerika'dan Rusya'ya Kuzey Kore suçlaması: Yakalandılar

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımların ihlal  edildiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine toplandı.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların yumuşatılmasını talep eden  Rusya'ya sert eleştiriler yönelten Haley, ''Kuzey Kore yaptırımlarına 11 kez  destek veren Rusya şimdi neden geri  adım atıyor? Cevabı biliyoruz çünkü Rusya  hile yapıyor ve yakalandı. Bir kez de değil, Rusya'nın ihlalleri sistematik.''  dedi.

Rusya'yı gerek kendi gerekse başka ülkeler tarafından yapılan  ihlallerin üstünü örtmekle de suçlayan Haley, ''ABD'nin elinde Rusya'nın  yaptırımları sürekli ihlal ettiğine dair kanıt var.'' ifadesini kullandı.

BM yaptırımlarına rağmen Rus tankerlerinden bu yıl en az 148 kez Kuzey  Kore'ye ait gemilere yasa dışı petrol ürünü transferi yapıldığını ve Kuzey  Kore'nin bu yıl 8 ay boyunca 800 bin varil petrol tedarik ettiğini iddia eden  Haley, ''Rusya'nın yolsuzluğu virüs gibi ve Kuzey Kore'nin nükleer  silahsızlanması için yürüttüğümüz çabaları engelliyor.'' diye konuştu.

Haley, Rusya'yı ayrıca, Kuzey Kore yaptırımlarını denetleyen bağımsız  uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yapmakla  suçladı.

Henüz yayımlanmayan taslak raporda, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze  programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği  belirtiliyordu.

  
 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 18:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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