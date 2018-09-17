Amerika'dan Rusya'ya Kuzey Kore suçlaması: Yakalandılar

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımların ihlal edildiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine toplandı.

Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların yumuşatılmasını talep eden Rusya'ya sert eleştiriler yönelten Haley, ''Kuzey Kore yaptırımlarına 11 kez destek veren Rusya şimdi neden geri adım atıyor? Cevabı biliyoruz çünkü Rusya hile yapıyor ve yakalandı. Bir kez de değil, Rusya'nın ihlalleri sistematik.'' dedi.

Rusya'yı gerek kendi gerekse başka ülkeler tarafından yapılan ihlallerin üstünü örtmekle de suçlayan Haley, ''ABD'nin elinde Rusya'nın yaptırımları sürekli ihlal ettiğine dair kanıt var.'' ifadesini kullandı.

BM yaptırımlarına rağmen Rus tankerlerinden bu yıl en az 148 kez Kuzey Kore'ye ait gemilere yasa dışı petrol ürünü transferi yapıldığını ve Kuzey Kore'nin bu yıl 8 ay boyunca 800 bin varil petrol tedarik ettiğini iddia eden Haley, ''Rusya'nın yolsuzluğu virüs gibi ve Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için yürüttüğümüz çabaları engelliyor.'' diye konuştu.

Haley, Rusya'yı ayrıca, Kuzey Kore yaptırımlarını denetleyen bağımsız uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yapmakla suçladı.

Henüz yayımlanmayan taslak raporda, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze programlarını durdurmadığı, denizde kömür transferiyle yaptırımları ihlal ettiği belirtiliyordu.



