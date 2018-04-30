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Amerika'dan Rusya'ya çağrı

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden  Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mitchell, "Rusya'yı, silahlı kuvvetlerini çatışmadan önceki pozisyonlara çekmeye, Gürcistan toprakları olan Abhazya ve  Güney Osetya'nın özgür devletler olarak tanımasını iptal etmeye ve bu bölgelere insani yardım sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
Amerika'dan Rusya'ya çağrı

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri  Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Rusya'yı, Gürcistan'daki silahlı kuvvetlerini  çekmeye davet etti. 

Mitchell, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden ve bu yıl 3. kez  düzenlenen NATO-Gürcistan Kamu Diplomasisi Forumu'nda konuştu.

ABD yönetiminin, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine destek  verdiğini ifade eden Mitchell, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gürcistan'ın NATO  üyesi olmasına ilişkin bildirgeyi desteklediğini kaydetti.

Mitchell, "Başkan Trump, NATO'nun 2008 yılı Bükreş Zirvesi  bildirgesini destekliyor ve NATO üyelerini bu yönde üstlendikleri  yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyor." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in de bu konuda Gürcistan'a somut  destek verdiğini hatırlatan Mitchell, Gürcistan'ın NATO üyeliğinin Rusya veya  herhangi üçüncü ülkeye bağlı olmadığını, bunun tamamen Gürcistan'ın kararı  olduğunu belirtti.

Mitchell, "Kendi geleceğine sadece Gürcistan karar verebilir.  Gürcistan'ın NATO üyeliği konusunda hiçbir ülkenin veto hakkı bulunmamaktadır."  dedi.

Rusya'nın, Gürcistan'ın toprakları olan olan Abhazya ve Güney  Osetya'yı sözde devletler olarak tanımasına değinen Mitchell, Rus silahlı  kuvvetlerinin Rusya-Gürcistan arasında 2008 yılında yaşanan savaş öncesindeki  noktalara dönmesi gerektiğini vurguladı.

Mitchell, "Rusya'yı, silahlı kuvvetlerini çatışmadan önceki  pozisyonlara çekmeye, Gürcistan toprakları olan Abhazya ve Güney Osetya'nın özgür  devletler olarak tanımasını iptal etmeye ve bu bölgelere insani yardım sağlamaya  çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
  1. ABD

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