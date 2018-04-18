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Amerika'dan Rusya açıklaması! Harika bir iş yapıyor

ABD yönetimi, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bir mektup göndererek, Rusya'ya yeni yaptırım uygulamayı planlamadığı bilgisini verdi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:42
Amerika'dan Rusya açıklaması! Harika bir iş yapıyor

Trump yönetiminin Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'ne bir mektup göndererek, Rusya'ya karşı bir süre yeni yaptırımlar uygulamayı planlamadığı bilgisini verdiği bildirildi.
 
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, TASS'a yaptığı açıklamada, "ABD, Rus büyükelçiliğini bir süre için yeni yaptırımlar olmayacağı konusunda bilgilendirdi" diye konuştu.
 
ABD YÖNETİMİNDE RUSYA TARTIŞMASI
 
Beyaz Saray'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley'in Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanacağı yönündeki açıklaması için, "Harika bir iş yapıyor, çok etkili bir büyükelçi. O konuda bir anlık kafa karışıklığı olmuş olabilir" demişti. 
 
Haley ise, Kudlow'a atıf yaparak, "Kusura bakmasın ama, benim kafam karışmaz" diye konuştu.
 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 15:42
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