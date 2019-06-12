0553 313 94 23

Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker

ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Amerika'nın bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni bir savunma anlaşmasına imza attı

12 Haziran 2019 Çarşamba 23:46
Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Trump ile Duda, Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açık olarak ABD'nin bu ülkedeki asker sayısını artıracak yeni savunma anlaşmasını imzaladı.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen iki lider, başta ABD-Polonya ilişkileri olmak üzere birçok konuda açıklamalarda bulundu.

- Trump'ın açıkladığı ilave asker sayısı değişti

Toplantıdan kısa süre önce aynı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Polonya'ya ilave 2 bin asker göndermeyi görüştüklerini" kaydeden Trump, ortak basın toplantısında ise anlaşmada "bu ülkeye geçici olarak bin civarında asker göndereceklerinin" yazılı olduğunu açıkladı.

Trump ayrıca, Polonya'nın ABD'de 30'dan fazla F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ABD Başkanı ayrıca, Polonya'nın Amerikan firmalarından ilave 8 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz alma konusunda da mutabakata vardığını açıkladı.

Söz konusu yeni anlaşmalarla iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli şekilde artacağını kaydeden Trump, NATO şemsiyesi altında güçlü bir Polonya'nın ittifakın geleceği için değerli olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Duda'nın "Rusya'yı dost mu düşman mı olarak görüyorsunuz?" şeklindeki bir soruyu geçiştirmesi üzerine Trump, "Umarım Polonya'nın Rusya ile harika ilişkileri olur. Umarım bizim de Rusya ile iyi ilişkilerimiz olur." değerlendirmesini yaptı.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından sonra 2016'da yapılan anlaşma sonucunda ABD, Polonya'ya bir miktar asker göndermişti.

Polonya Devlet Başkanı Duda daha önce, ülkesinde daimi bir Amerikan üssü açmayı ve bu üsse "Fort Trump" adını vermeyi teklif ettiklerini açıklamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 23:46
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. Polonya
  4. Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Esenyurt’ta otomobil alev alev yandı
    1. Esenyurt’ta otomobil alev alev yandı
    2. Amerika'dan Polonya'ya ilave bin asker
    3. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    4. Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na..
    5. Katalanlardan, yargılanan Katalan..
    6. Avusturya’da "Kral Abdullah..
    7. "Irak'ın istikrarı bölgenin güvenliği..
    8. Otomobille çarpışan ambulans devrildi:..
    9. TBF Disiplin Kurulundan Fenerbahçe'ye..
    10. Sivas'ta yol çöktü, otomobil çukura..
    11. Yol çöktü, sürücü çukura düştü
    12. Libya'da Hafter güçlerinden hava..
    13. Elektrik akımına kapılan hamile kadın..
    14. Ankara’da “Rusya Günü” resepsiyonu
    15. Rus medyası: Türkiye ve Rusya'nın..
    16. Türkiye'den Burkina Faso'daki terör..
    17. Sudan İngiltere'nin Hartum..
    18. Adıyaman'da otomobil ile traktör..
    19. Fransa Başbakanı Philippe güvenoyu aldı
    20. Sağanak yağış köy yolunun ulaşıma..
    21. AK Parti Grup Toplantısı
    22. Adıyaman’da iki farklı kazada 10 kişi..
    23. AK Parti Grup Toplantısı
    24. Kuşadası Körfezi’nde 22’si çocuk 54..
    25. Aydın İl Turizm Koordinasyon..
    26. Mısır’da 2 minibüs çarpıştı: 14 ölü, 8..
    27. A Milli Kadın Basketbol Takımı..
    28. 10 saniyede 10 bin TL’lik telefon..
    29. Froome kaza yaptı
    30. Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 5..
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...

    Günün Karikatürü

    13 Haziran 2019
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş