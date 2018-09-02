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Amerika'dan Pakistan'a yapılacak yardıma iptal kararı

Pentagon, Pakistan'a terörle mücadele nedeniyle yapılan 300 milyon dolarlık (yaklaşık 2 milyar lira) yardımın iptal edildiğini açıkladı.

02 Eylül 2018 Pazar 16:18
Amerika'dan Pakistan'a yapılacak yardıma iptal kararı

Pakistan devlet radyosu Radio Pakistan'a göre ABD, Pakistan'ın terörle mücadelede yeterince başarılı olmadığı iddiasıyla, yapılan yardımı kesti.

Pentagon, 300 milyon dolarlık yardımın kesilme kararının Kongre tarafından onaylanması halinde bu kaynağın daha öncelikli alanlara aktarılacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 5 Eylül'de yapacağı Pakistan ziyaretinden birkaç gün önce alınan kararı değerlendiren güvenlik uzmanı emekli Tuğgeneral Mahmud Şah, "Trump yönetiminin aldığı bu karar, çok akılsızca alınmış bir karar. ABD'nin Pakistan'ı bu tür kararlarla baskı altına alabileceğini sanmıyorum" dedi.

Trump yönetiminde Türkiye, Çin, Rusya, İran, Kanada ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle bozulan ilişkilerden de bahseden Şah, yaşananlardan en çok ABD'nin etkileneceğini anlattı ve "Kesilen yardımın maddi olarak çok bir önemi yok ancak asıl etkilenecek olan diplomatik ilişkiler ve politikalar" diye konuştu.

"IMF kurtarma paketine de yansıyacak"

Siyasi analist İyaz Han Hattak da, 2 ülke arasındaki siyasi gerilimin IMF kurtarma paketine de yansıyacağını ve ABD'nin burada Pakistan'a zorluk çıkaracağını söyledi.

Hattak, Pakistan'ın bu gerginliği Pompeo'nun ziyaretinde gündeme getireceğini ve 2 ülke ilişkilerinin ya sona ereceği ya da devam edeceği kararının burada alınacağını düşündüğünü anlattı.

Pakistan aleyhine olan anlaşmalar iptal ediliyor

Maddi yardımın kesilme kararının Pakistan Başbakanı İmran Han'ın ABD ile yapılan ve Pakistan'ın aleyhine olan anlaşmaları iptal etme açıklamasından sonra gelmesi ise dikkat çekiyor.

İmran Han, ABD'nin adil olmayan isteklerinin artık kabul edilmeyeceğini ve geçmiş hükümetlerin Pakistan'ın aleyhine yaptığı anlaşmaları iptal edeceğini söylemişti. Han, hangi anlaşmaların iptal edileceğini belirtmemişti.

Daha önce de maddi yardım kesildi

Trump yönetimi daha önce de Pakistan'a yapılacak maddi yardımı kesmişti. Ocak ayında Pakistan'ın bazı terör örgütleri için güvenli bölge olduğu ve bu örgütlerin Afganistan'da saldırılarda bulunduğu iddia edilmişti.

Bu dönemde de Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık askeri yardımın ödemesi durdurulmuştu.

Aynı dönemde Koalisyon Destek Fonu'nun yapacağı 500 milyon dolarlık yardım da Kongre tarafından askıya alınmıştı.

Pakistan, Haziran ayında da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine dair iddialar sonucu gri listeye alınmıştı.

FATF'nin 37 üyesinden sadece Türkiye ve Çin bu karara ret oyu vermişti.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 16:18
  1. Türkiye
  2. Afganistan
  3. Avrupa
  4. İran
  5. Rusya
  6. Kanada
  7. Pakistan
  8. Avrupa Birliği

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