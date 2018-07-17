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Amerika'dan Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

Amerika, bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi Hazırlık Grubu gemilerini, Ortadoğu ve Pasifik bölgelerine sevk etti.

17 Temmuz 2018 Salı 19:39
Amerika'dan Ortadoğu hamlesi! İlk sevkiyat yapıldı

ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı'nın dikey  iniş-kalkış yapabilen bir F-35B tipi savaş uçağının eşlik ettiği Essex Amfibi  Hazırlık Grubu gemilerini Ortadoğu ve Pasifik bölgesine sevk ettiği bildirildi. 

Merkez Kuvvetler Deniz Piyadeleri Komutanlığından Amerikan medyasına  yapılan açıklamada, üç gemiden oluşan Essex Amfibi Gemi grubunun 6 aylık bir  görevlendirmeyle Ortadoğu'da faaliyet gösteren 5'inci filo ile Pasifik bölgesinde  faaliyet gösteren 7'inci filo bünyesindeki 6 aylık görev için geçen hafta San  Diego'dan ayrıldığı duyuruldu.

Gemi grubuna 13'üncü Deniz Piyadeleri Sefer Birliğinde görevli dikey  kalkış-iniş yapabilen bir F-35 uçağının eşlik ettiği bilgisini de paylaşan  yetkililer, gemi grubunda 5 bin askerin görev yapacağını kaydetti.

ABD'nin aktif operasyonlarının olduğu Ortadoğu'ya yönelik bu  sevkiyatta, F-35B uçağının bu ülke tarafından ilk kez bir savaş alanında  kullanacağı yorumlarını beraberinde getirdi.


 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 19:39
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