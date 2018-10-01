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Amerika'dan Makedonya referandumu açıklaması!

Amerika yönetimi, Makedonya'da dün yapılan referandumun sonuçlarını memnuniyetle karşıladığını ve Yunanistan ile Makedonya arasında yapılan Prespa Anlaşması'nın tam olarak uygulanmasını beklediğini belirtti.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:52
Amerika'dan Makedonya referandumu açıklaması!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Makedonya'da dün yapılan referandumun sonuçlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, 30 Eylül'de Makedonya Cumhuriyeti'nde yapılan ve Makedonya ile Yunanistan arasındaki Prespa Anlaşması'nın kabulüyle vatandaşların NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan desteğini ortaya koydukları referandum sonuçlarını memnuniyetle karşılıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin söz konusu anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde desteklediğine vurgu yapıldı ve bu yolla Makedonya'nın NATO ve AB bünyesinde "haklı bir şekilde" yer alarak bölgesel istikrar ve güvenliğe katkı yapacağı savunuldu.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Makedonya Parlamentosunda yapılacak müzakerelerde liderlerin parti politikalarının üzerinde bir duruş sergilemesi gerektiği ifade edilerek, "Ülkenin Batılı kurumların tam bir katılımcısı olması için bu tarihi fırsatın değerlendirilmesi konusunda liderleri teşvik ediyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

KATILIM ORANI DÜŞÜK KALDI
Ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin istişare referandumunda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilmişti.

Makedonya'daki referandumun geçerli sayılabilmesi için kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlasının oy kullanması gerekirken, bu oran yaklaşık yüzde 36'da kalmıştı. Sandıktan ise yüzde 91 civarında "evet" oyu çıkmıştı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:52
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