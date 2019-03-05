Amerika'dan Lübnan'a ziyaret

ABD Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu Sorumlusu Müsteşar Vekili David Satterfield, Lübnan'a gerçekleştirdiği sürpriz ziyarette, Dışişleri Bakanı Cibran Basil ile görüştü.

Başkent Beyrut'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Satterfield, Lübnan'ın ekonomi, yolsuzlukla mücadele ve güvenlik konularıyla ilgili hassas kararlar alabilecek bir hükümete kavuştuğunu ifade etti.

ABD'nin Lübnan ile iş birliğine bağlılığını büyük oranda sürdürdüğüne dikkati çeken Satterfield, Lübnan'ın gelişmesini istediklerini ve kendi çıkarları doğrultusunda tercih yapmasını umduklarını söyledi.

Lübnan'ın 31 Ocak'ta yeni hükümetine kavuşmasının ardından ülkeyi ziyaret eden ilk ABD'li yetkili Satterfield'in Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Başbakan Saad el-Hariri ve diğer yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.