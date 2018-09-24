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Amerika'dan Kuzey Kore çıkışı: Yaptırımları azaltmayacağız

Pompeo, nükleer silahsızlanmayı tamamlayana kadar Kuzey Kore'ye yönelik ekonomik yaptırımların azaltılmayacağını duyurdu.

24 Eylül 2018 Pazartesi 08:35
Amerika'dan Kuzey Kore çıkışı: Yaptırımları azaltmayacağız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Fox News Sunday" programında yaptığı açıklamada, bazılarının ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmek için Singapur'a gitmesini "taviz" olarak nitelendirdiğini belirterek, "Ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Başkan Trump da öyle." ifadesini kullandı. ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore ile yürütülen görüşmeler sırasında istedikleri sonuca götürecek itici güç ekonomik yaptırımların kaldırılmayacağını açıkça dile getirdiklerini vurgulayarak, "BM Güvenlik Konseyi, bizler nihai nükleer silahsızlanmayı elde edene kadar bu yaptırımları azaltmayacak." dedi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 08:35
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