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Amerika'dan kritik Türkiye kararı! Engellenecek mi?

Amerika Senatosu ve Temsilciler Meclisi müzakerecileri, 716 milyar dolar tutarında savunma politikası tasarısı üzerinde anlaşmaya vardılar.

24 Temmuz 2018 Salı 09:13
Amerika'dan kritik Türkiye kararı! Engellenecek mi?

ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi müzakerecileri, 716 milyar dolar tutarında savunma politikası tasarısı üzerinde anlaşmaya vardılar. Söz konusu tasarı, askeri fonlamanın yetkilendirilmesinin yanı sıra, yabancı yatırımların incelenmesi ve telekomünikasyon güvenliğinin sıkılaştırılmasına ilişkin hükümleri de içeriyor.

2019 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası anlaşması, Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetleri komiteleri başkanları tarafından açıklandı. Yasanın yürürlüğe girmesi için Senato ve Temsilciler Meclisi’nin genel kurullarında ayrı ayrı kabul edilmesi ve Başkan Donald Trump tarafından imzalanması gerekiyor.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ ENGELLENİYOR: Tasarıyla, Lockheed Martin Corp yapımı 77 adet F-35 savaş uçağı için 7.6 milyar dolar harcama yetkisi verilecek. Ancak, tasarıyla F-35 savaş uçaklarının NATO üyesi Türkiye’ye verilmesi engelleniyor. ABD’li yetkililer, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 füze sisteminin NATO hava ve füze savunma sistemine entegre edilemeyeceği konusunda uyarıda bulunmuş bu açıklamalar Ankara ile Washington arasında tansiyonu yükseltmişti.

TÜRKİYE RUS FÜZE SİSTEMİNİ ALMAKTAN VAZGEÇMEZSE...ABD Senatosu’nun bir komisyonu, 21 Haziran’da kabul ettiği yeni bir harcama yasa önerisine, Türkiye’nin Rus S-400 füze sistemlerini almaktan vazgeçmemesi halinde F-35 savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi hükmünü koymuştu. Tasarıyla ABD hükümetinin ulusal güvenlik kaygıları nedeniyle Çinli telekomünikasyon şirketleri ZTE Corp veya Huawei Technologies Co Ltd’nin teknolojilerinin kullanımı yasaklanıyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 09:13
  1. Ankara
  2. abd
  3. türkiye
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