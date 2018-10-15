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Amerika'dan kritik F-35 kararı! Tamamen kaldırıldı

Amerika Savunma Bakanlığı geçtiğimiz günlerde tüm dünya çapında uçuşlarını durdurduğu F-35 savaş uçaklarının yasağını kaldırdı.

15 Ekim 2018 Pazartesi 18:03
Amerika'dan kritik F-35 kararı! Tamamen kaldırıldı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 savaş uçaklarının uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Pentagon'dan bugün yapılan açıklamaya göre, F-35'lerin yüzde 80'inde gerekli kontrollerin yapıldığı, tüm dünya genelinde F-35 savaş uçaklarının tekrar havalanabileceği ve operasyonlarına devam edebileceği konusunda onay verdiklerini duyurdu.

F-35B SAVAŞ UÇAĞI 28 EYLÜL'DE DÜŞMÜŞTÜ

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül'de Güney Karolayna'daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu.

Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu.

KAYNAK: HABER7

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 18:03
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