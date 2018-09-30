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Amerika'dan korkunç plan! Harekete geçiyorlar

Suriye’deki gelişmelere ilişkin değerlendirme yapan istihbarat birimleri, Amerika'nın son dönemde PKK-PYD’ye gönderdiği silahlara gerekçe yaratmak için DEAŞ unsurlarının güçlendireceği yorumu yapıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 08:03
Amerika'dan korkunç plan! Harekete geçiyorlar

İdlib’de kesin çözüm için farklı ülke istihbaratlarının terörist gruplardan desteğini çekmesi gerektiği belirtiliyor. İstihbarat birimleri, Suriye'deki gelişmelere İdlib ve Menbiç bağlamında, kısa ve orta vadeli gelişmeler açısından bakıyor. Hükümet üyelerine ulaştırılan bilgilere göre İdlib’de varılan anlaşma kısa süreli sonuç verebilir. Kalıcı çözüm için farklı gelişmelerin yaşanması gerekiyor.

İDLİB’DE DURUM

Buna göre, Türkiye’nin attığı adımın kalıcı olabilmesi için taraf ülkelerin istihbaratlarıyla anlaşmaya varılması gerekecek. Çünkü teşkilatlar, terörist gruplardan biriyle iş yapıyor. Bu desteklerin çekilip o terörist grupların temizlenmeleri gerekiyor.

TERÖRİST GRUPLAR

İdlib’de 15 bin civarında terörist olduğu iddia ediliyor. Bunlardan 4-5 bini Rusya’nın üzerinde ısrarla durduğu Çeçen kökenliler, 3 bini Çinlileri rahatsız eden Uygur Türkleri olduğu, Türkiye ve diğer ülkelerden gelenlerin az olduğu öne sürülüyor.

İstihbarat raporlarında, İdlib’in iki kez bombalanmasından sonraki göç hareketliliği üzerine Türkiye, iki bölgede önlem aldı. Sınırın ötesinde tutulan sivil grupların ihtiyaçları da Türkiye’den giden yardımlarla sağlanıyor. Türkiye’nin bu kez, göçmenleri sınırdan içeri almamakta kararlı olduğu ifade ediliyor. 

MENBİÇ’TEKİ İLİŞKİ

İstihbarat birimlerine göre, ABD'nin PKK-PYD ile kurduğu yeni ilişki biçimi en sıkıntılı konu. ABD'nin, PKK unsurlarını silahlandırmayı ve verdiği desteği makul göstermek için DEAŞ unsurlarının bölgede yeniden canlandırılabileceği iddia ediliyor.

Böylece yapılan silah yardımlarına gerekçe oluşturulacağı öne sürülüyor. Menbiç’te ABD ile kurulan ilişkinin yürümediği, PKK ve PYD ile ABD’nin ilişkisinin son dönemde geldiği nokta nedeniyle, ortak hareketin amacına ulaşamayacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 08:03
  1. abd
  2. pkk
  3. PYD
  4. DEAŞ
  5. korkunç plan
  6. DÜNYA Haberleri

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