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Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yaptırım!

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 25 kişi ve şirketi, İran Devrim Muhafızları, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına para aktarımında rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

26 Mart 2019 Salı 20:13
Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yaptırım!

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 25 kişi ve şirketi, İran Devrim Muhafızları, İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığına para aktarımında rol oynadıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırım listesine alınan kişi ve şirketlerin, İran Savunma Bakanlığının milyonlarca dolar değerinde askeri araç satın almasında da rol oynadıkları belirtildi.

Açıklamada, "Bugünkü adım, ABD'nin maksimum baskı kampanyası nedeniyle gelir kaynakları sınırlanan İran rejiminin güvendiği ve yaptırımlardan kaçmak için kurduğu bir ağı ortaya çıkarmıştır." ifadesi kullanıldı.

OFAC açıklamasında, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri'ne desteğinden dolayı İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanlığı ile Kudüs Güçleri'ne bankacılık hizmetleri veren İran merkezli Ansar Bankası'nın da yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Yaptırım uygulanan ağın merkezinde Ansar Bankası'nın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bankanın devalüasyona uğramış İran parasını Kudüs Güçleri'ne dolar ve avro olarak aktarılmasını sağlamak üzere aracı kuruluşları kullandığı kaydedildi.

Yaptırım listesinde ağırlıklı olarak Ansar Bankası'nın yan kuruluşlarıyla bu kuruluşlarla ilişkili kişilerle Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) de bazı kişi ve şirketler yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Bugün İran rejiminin 1 milyar dolardan fazla fonu yasa dışı hareket ettirmek için kullandığı bir düzeni bozmak üzere İran, Türkiye ve BAE'deki paravan şirket ve şahıslar ağını hedef aldık." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:13
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. İran Devrim Muhafızları
  3. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler
  4. Birleşik Arap Emirlikleri
  5. Steven Mnuchin
  6. Ansar Bankası

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