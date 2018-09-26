0553 313 94 23

Amerika'dan İran'a tehdit: Kıyamet kopacak!

ABD Başkanı Trump'ın Birleşmiş Milletler kürsüsünden ateş püskürdüğü İran'a Washington'dan yeni salvolar var.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:27
Amerika'dan İran'a tehdit: Kıyamet kopacak!

ABD lideri Trump'ın dün BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ı "terörizmin önde gelen sponsoru" olarak değerlendirmesinin ardından ABD'den sert açıklamalar gecikmedi. 

Trump, "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz. Dünyanın terörizmin önde gelen sponsorunun dünya üzerinde herhangi bir kente nükleer saldırı düzenleyebilme imkanına sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ı çok sert bir dille uyardı. Bolton, Tahran yönetiminden ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine bir zarar gelmesi halinde "kıyametin kopacağını" söyledi.

Danışman Bolton, "Tahran'daki mollaların kanlı rejimi; yalana, hileye ve kandırmaya devam ederse, sonucunu ciddi şekilde görür. Eğer bize, müttefiklerimize ve partnerimize sorun yaratırsanız, açıkçası kıyamet kopar. Açık bir mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz ve peşinizden geleceğiz" dedi.

ABD, 2015 yılında imzalanan tarihi nükleer anlaşmadan bu yıl içinde ayrıldı ve İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirdi. Kasım ayında ise yaptırımların ikinci bölümü hayata geçecek.

Tahran yönetimi ise, Ahvaz kentinde hafta sonu gerçekleşen saldırıdan sonra ABD'yi hedef aldı. Devrim Muhafızları, saldırının ardından "ölümcül ve unutulmaz" bir intikam alınacağını duyurdu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:27
  1. iran
  2. abd
  3. bm
  4. bolton
  5. trump
  6. Ruhani
  7. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu duvara fırlattı
    1. Fenerbahçe'de büyük kriz! Telefonu..
    2. Yemen'deki 'hatalı saldırılar'a..
    3. Meksika'da tüm polis memurlarının..
    4. Harun Tekin'den itiraf! "Ryan Babel'in..
    5. Limitleri aşmayın ödemeyi unutmayın
    6. Bakan Süleyman Soylu açıkladı: 15 bin..
    7. O şehirde görev yapan tüm polislerin..
    8. Kuzu: Trump Erdoğan'la görüşmek için..
    9. Peru'da otobüs 200 metreden nehre..
    10. Albayrak’tan güven mesajı
    11. Manisa'da eşini baltayla öldürdü!..
    12. Doğalgaz ithalatı yüzde 12,1 düştü
    13. Bakan Soylu: Uyuşturucudan 15 bin 262..
    14. Türkiye'de yaşam süresinin en yüksek..
    15. İstanbul’a gelen turist sayısı geçen..
    16. Terör örgütü PKK'ya 1,5 milyar $'lık..
    17. Karahasanoğlu: Gelin Tayyip Erdoğan’ın..
    18. Anka'ya 'Milli göz'
    19. Terörden sonra ikinci problem çarpık..
    20. MEB'ten yeni proje!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Seçim bitti, kurultay geçti, bu video hala paylaşım rekorları kırıyor! Yaktın beni Muharrem!
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Figen Yüksekdağ sırtını dayadığı YPJ/YPG ve PYD'yi sattı
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri

    Günün Karikatürü

    26 Eylül 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS hemşirelik taban puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018
    DGS sınav sonuçları üniversitelerin DGS mimarlık puanları 2018