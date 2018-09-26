Amerika'dan İran'a tehdit: Kıyamet kopacak!

ABD lideri Trump'ın dün BM 73. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İran'ı "terörizmin önde gelen sponsoru" olarak değerlendirmesinin ardından ABD'den sert açıklamalar gecikmedi.

Trump, "Tüm uluslardan, saldırganlığı devam ettiği sürece İran rejimiyle bağlantılarını kesmelerini istiyoruz. Dünyanın terörizmin önde gelen sponsorunun dünya üzerinde herhangi bir kente nükleer saldırı düzenleyebilme imkanına sahip olmasına izin veremeyiz" dedi.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'ı çok sert bir dille uyardı. Bolton, Tahran yönetiminden ABD'ye, vatandaşlarına veya müttefiklerine bir zarar gelmesi halinde "kıyametin kopacağını" söyledi.



Danışman Bolton, "Tahran'daki mollaların kanlı rejimi; yalana, hileye ve kandırmaya devam ederse, sonucunu ciddi şekilde görür. Eğer bize, müttefiklerimize ve partnerimize sorun yaratırsanız, açıkçası kıyamet kopar. Açık bir mesaj veriyorum: Sizi izliyoruz ve peşinizden geleceğiz" dedi.

ABD, 2015 yılında imzalanan tarihi nükleer anlaşmadan bu yıl içinde ayrıldı ve İran'a yeni ekonomik yaptırımlar getirdi. Kasım ayında ise yaptırımların ikinci bölümü hayata geçecek.

Tahran yönetimi ise, Ahvaz kentinde hafta sonu gerçekleşen saldırıdan sonra ABD'yi hedef aldı. Devrim Muhafızları, saldırının ardından "ölümcül ve unutulmaz" bir intikam alınacağını duyurdu.