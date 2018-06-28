0553 313 94 23

Amerika'dan İran'a 'BM yaptırımlarını ihlal' suçlaması

Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Haley, İran'ı terör örgütlerine destek verip bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekle suçladı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:01
Amerika'dan İran'a 'BM yaptırımlarını ihlal' suçlaması

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, BM Güvenlik Konseyinde ABD'nin çekildiği İran nükleer anlaşmasına ilişkin konseyin 2231 sayılı kararının uygulanmasına yönelik BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son raporunun görüşüldüğü toplantı öncesi yaptığı yazılı açıklamada İran'ı eleştirdi.

Guterres'in konseye gönderdiği raporda, Yemen'de Husilerin Suudi Arabistan'a fırlattığı füzelerin bazı parçalarının İran'da üretildiği yönünde bulgular olduğu belirtilmişti.

Haley, "İran, Ortadoğu'ya silahlar göndererek, seyahat yasaklarına meydan okuyarak ve terör örgütlerine verdiği destekle bölgeyi istikrarsızlaştırarak BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

BM raporunda da İran'ın BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal ettiğine yönelik güçlü kanıtlar olduğunu belirten Haley, "ABD, İran'ın ihlallerinin ve yıkıcı eylemlerinin denetsiz kalmasına izin vermeyecek. Güvenlik Konseyi üyelerine de bunu yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyindeki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ise füze denemelerinin İran nükleer anlaşması ile bağlantılı olmadığını ve anlaşmaya bağlı kalınması gerektiğini savunuyor.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini adına BM Güvenlik Konseyindeki toplantıda konuşan AB'nin BM Daimi Temsilcisi Joao Vale de Almeida, AB'nin İran'ın bölgedeki askeri faaliyetleri ve füze programından endişe duyduğunu ancak bu durumun nükleer anlaşmayla ilgili olmadığını söyledi.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Uluslararası Atom Enerjisi Kurumunun İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirdiğini onayladığını hatırlatarak, bu anlaşmanın bölgenin istikrarı için son derece önemli olduğunu vurguladı.

Delattre, İran nükleer anlaşmasının başarısız olmasının ise ağır sonuçları olacağı uyarısını yaptı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce de İran'ın Yemen'e balistik füze parçaları transfer etmesi ve füze programı gibi nükleer anlaşma dışında kalan konuların ayrıca ele alınması gerektiğini belirtti.

BM raporundaki İran'la ilgili bulguların doğrulanmadığını anlatan Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, bu rapora yönelik eleştirilerde bulundu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 09:01
  1. İngiltere
  2. Avrupa
  3. İran
  4. Rusya
  5. Fransa
  6. Birleşmiş Milletler
  7. Avrupa Birliği
  8. Arabistan
  9. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
    1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
    2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
    3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
    4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
    5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
    6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
    7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
    8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
    9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
    10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
    11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
    12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
    13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
    14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
    15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
    16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
    17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
    18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
    19. Kimler limonlu su içemez?
    20. Yapay kornea da üretildi
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    '30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
    Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
    CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...