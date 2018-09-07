Amerika'dan İdlib için 'kimyasal silah' uyarısı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ortadoğu turunun ardından açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Şam rejiminin İdlib'e saldırmasının durumu daha da kötüleştireceğini söyleyen Jeffrey, “İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var.” ifadelerini kullandı.

Jeffrey, “Birleşmiş Milletler ve müttefiklerinin katıldığı büyük bir diplomatik girişimin zamanı geldi.” dedi.

Esed’in Suriye’nin geleceğinde yerinin olmadığını belirten Jeffrey, onu indirmenin de ABD’nin işi olmadığını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ tamamen yok edilene kadar Suriye'de kalacaklarını ifade eden Jeffrey, Trump'ın kendisini DEAŞ'ın yok edilmesine adadığını, bunun belli bir zaman alacağını söyledi.