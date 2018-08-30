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Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi

ABD Savunma Bakanlığı'ndan Randall Schriver, Rusya'dan S-400 adlığı takdirde Hinsitan'a yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 17:17
Amerika'dan Hindistan’a S-400 tehdidi

ABD, Hindistan’ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rusya’dan silah alması gerçekleşirse Hindistan’a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, “Karar ABD başkanı tarafından verilecek” diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD’nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, “Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak” diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 17:17
  1. ABD
  2. HİNDİSTAN
  3. YAPTIRIM
  4. S-400
  5. TEHDİT

YORUM YAZ

  • BAYRAKTARBAYRAKTAR34 dk önce
    Tehdit etmediğin bir Hindistan kalmıştı...
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