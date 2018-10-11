Amerika'dan flaş karar: Tüm uçuşları durdurdu!

ABD Ordusu, geçtiğimiz ay ülkenin South Carolina kentinde yaşanan F-35 kazasının ardından teknik aksaklık şüphesiyle tüm F-35 tipi savaş uçaklarının uçuşunu durdurma kararı aldığını duyurdu.

F-35'in sınıfının en büyük ve pahalı uçağı olduğu belirtiliyor. F-35 savaş uçağı Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.

F-35'ler ilk kez bu yıl İsrail tarafından kullanılmıştı.