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Amerika'dan flaş karar: Tüm uçuşları durdurdu!

Amerika Savunma Bakanlığı geçen ay bir F-35 savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.

11 Ekim 2018 Perşembe 17:51
Amerika'dan flaş karar: Tüm uçuşları durdurdu!

ABD Ordusu, geçtiğimiz ay ülkenin South Carolina kentinde yaşanan F-35 kazasının ardından teknik aksaklık şüphesiyle tüm F-35 tipi savaş uçaklarının uçuşunu durdurma kararı aldığını duyurdu.

F-35'in sınıfının en büyük ve pahalı uçağı olduğu belirtiliyor. F-35 savaş uçağı Birleşik Krallık ve Japonya gibi ülkelere satılıyor.

F-35'ler ilk kez bu yıl İsrail tarafından kullanılmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 17:51
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