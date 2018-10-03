Amerika'dan flaş İran açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı, Uluslararası Adalet Divanı'nın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili aldığı tedbir kararının ardından ABD ile İran arasındaki dostluk anlaşmasını sonlandıracaklarını belirttiUluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran - ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu.

Pompeo ayrıca İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu söyledi.